El Gobierno espera la aprobación de metas del FMI para luego avanzar con el Club de París

jueves, 6 de octubre de 2022 17:38

El Directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobará mañana formalmente la revisión correspondiente al segundo trimestre de 2022 del acuerdo vigente con la Argentina, que le permitirá al Gobierno Nacional avanzar en la renegociación con el Club de París que involucra una deuda de US$ 2.000 millones.

El aval de la cúpula de la entidad que preside Kristalina Georgieva está garantizado dado que el staff técnico que auditó las cuentas al 30 de junio así lo recomendó. La votación habilita un desembolso de unos US$ 4.169 millones que en gran parte luego se vuelve a girar a Washington para cancelar otra de las cuotas del préstamo firmado por Mauricio Macri en 2018.

Es que básicamente, los primeros años del acuerdo tiene como mecanismo que el FMI le da a la Argentina un monto similar al que tiene que pagarle. La meta de déficit fiscal comprometida al 30 de junio era de $ 874 mil millones, mientras que para el tercer trimestre trepó a $ 1,1 billones, para cerrar el año en $ 1,7 billones.

En tanto, el objetivo de reservas marca que 2022 tiene que terminar con US$ 5.800 millones, con un objetivo al tercer trimestre de US$ 6.400 millones. La implementación de dólar soja fue una de las herramientas que le permitió al Banco Central lograrlo, aunque aún las cifras finales no han sido publicadas con exactitud.

La semana próxima el ministro de Economía, Sergio Massa, viajará nuevamente a Washington para la Reunión de Primavera del FMI y del Banco Mundial y allí se espera que mantenga contacto con los principales referentes de ambas instituciones.

Massa llegará con una carpeta con la que intentará demostrar que la Argentina también cumplió con las pautas fijadas al tercer trimestre, tanto en la acumulación de reservas como en la de déficit fiscal y de emisión.

Los números al 30 de septiembre son clave, porque la próxima auditoria deriva un desembolso de US$ 6.254 millones a realizarse en diciembre, el segundo más importante de la reestructuración del crédito otorgado a Macri. Massa ya anticipó que también fueron cumplidas.

En las próximas semanas la misión del FMI encargada del caso argentino llevará a cabo la auditoría correspondiente. Otro de los objetivos de las reuniones que mantendrá Massa en Estados Unidos es avanzar en los lineamientos para cerrar la reprogramación de la deuda con el Club de París. Los equipos técnicos del Ministerio de Economía y de la entidad europea están manteniendo reuniones virtuales y tras la votación de mañana se acelerarán las gestiones.

La deuda con el Club de París asciende a unos US$ 2.000 millones y hay un acuerdo de diferimiento de pagos hasta 2024, pero el Gobierno pretende poder cerrar ese frente para de alguna forma recuperar credibilidad en el plano internacional.