Aumentos en el aceite: apuntan a especulaciones en los comercios

miércoles, 5 de octubre de 2022 10:39

El presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), Gustavo Idígoras, reiteró hoy que se está registrando una diferencia “sideral” en los valores de venta del aceite en los comercios, debido a que el producto subsidiado “no está llegando al consumidor en todos los canales”.



“Hay cadenas cortas que van hacia el supermercado y, por tanto, la relación de precio es directa; y hay otras cadenas con una intermediación más grande. La gran diferencia es la existencia del fideicomiso”, explicó Idígoras esta mañana en diálogo con FM Urbana Play.



De acuerdo con el empresario, hay canales que están “trasladando el precio” y no se encuentran viniendo los productos subsidiados por el fideicomiso “dado a que no hay capacidad de control” sobre éstos, especialmente en aquellos pequeños como minimercados y autoservicios que se encuentran por fuera del programa Precios Cuidados".



“Lo que se está visualizando también es que el aceite de uso industrial -sin subsidiar- está yendo a los canales de consumo familiar”, alertó Idígoras.



En ese sentido, ejemplificó que “en un supermercado en la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires, un aceite de girasol marca número uno del mercado se vende a $ 244, mientras que en un minimercado llega a los $ 740”.



El presidente de Ciara-CEC ratificó que el problema no se da en los “precios de salida de fábrica”, los cuales poseen un “doble control”.



“Primero la Secretaría de Comercio hace un control sobre fábricas, inventarios, producciones y entregas de facturas, y desde la Cámara le pagamos al abastecedor sobre la base de los pagos que hacen los exportadores a través de un banco y un auditor externo que verifica cada una de las entregas, facturas y comprobantes”, explicó Idígoras.



El fideicomiso del aceite representa un monto de US$ 190 millones anuales –subsidiando a casi el 70% del valor del aceite- y fue creado a través de un Acta Acuerdo firmada entre el Gobierno y Ciara-CEC a fines de 2020.



Renovado por un año en febrero último, el mismo abarca a los aceites envasados para consumidores finales, y establece un sistema de compensaciones interno que busca estimular la libre competencia, el abastecimiento interno y precios razonables.