Para frenar la inflación, quieren fijar precios de entre 1.200 y 1.500 productos

lunes, 17 de octubre de 2022 19:00

La Secretaría de Comercio se reunirá esta semana con directivos de los mayores fabricantes de artículos de consumo masivo para trabajar en un acuerdo para mantener fijos los precios de entre 1.200 y 1.500 productos, como alimentos, bebidas, higiene personal y limpieza, confirmaron a Télam fuentes oficiales.



Si bien no está definido el plazo del acuerdo, el objetivo del programa Precios Justos -como se lo denominó extraoficialmente- es que sea de al menos 90 días, de modo de dar una mayor certidumbre de precios para afrontar los próximos meses y profundizar el esquema que actualmente otorga el programa de Precios Cuidados.



Según explicaron fuentes de la Secretaría de Comercio que conduce Matías Tombolini, se trata de "una medida excepcional" pero, en ningún caso, se trata de un congelamiento, ya que no es una imposición de un precio fijo, sino de "un acuerdo voluntario con los empresarios".



Al respecto, el ministro de Economía, Sergio Massa, aseguró ayer en una entrevista radial que "los congelamientos dictados por la idea de que la fuerza del Estado alcanza no creo que funcionen", aunque se mostró a favor de "un acuerdo no sólo de mes a mes como con Precios Cuidados, sino de más largo plazo, que le dé varios meses de certidumbre al consumidor".



"Creo en un trabajo acordado con las empresas de consumo masivo que entre 20 y 25 representan el 65% de lo que consumen los argentinos", añadió Massa, en referencia al plan Precios Justos, que incluiría la obligación de las empresas de colocar el precio final en el paquete del producto, que se suma a un "tablero de controladores en línea".



"Todo esto lo venimos discutiendo con las empresas de productos masivos" entre las cuales el ministro incluyó los medicamentos; para alcanzar un acuerdo "más amplio que Productos Cuidados y más largo en el tiempo", en un trabajo en el que participan las empresas, la Secretaría de Comercio, la AFIP y la Secretaría de Industria.



Hace diez días se renovó el programa Precios Cuidados con una canasta de más de 450 productos, en el que se sumaron más de 150 articulos de primera necesidad y primeras líneas que, a marcas como Coca Cola o Quilmes -que ya formaban parte del programa- se agregaron azúcar Ledesma y Chango; leche refrigerada en sachet de La Serenísima (su principal producto) y cinco marcas de yerbas: Playadito, Taragüi, Unión, Amanda y Rosamonte.



La canasta también incluye pan Bimbo, tapas de empanada y tartas La Salteña, arroz largo fino y clásico Gallo, fideos Matarazzo y Lucchetti, café molido La Virginia y Cabrales, shampoo y acondicionador Pantene, Sedal y L´Oreal, entre otros.



El acuerdo con las cámaras empresarias, la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), la Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA) estará vigente hasta 7 de enero de 2023. También se renovó hasta el 7 de noviembre Cortes Cuidados, el acuerdo de precios establecido con frigoríficos y supermercados para la comercialización de los siete cortes de carne más representativos del consumo de las y los argentinos, a precios considerablemente inferiores a los observados en el mercado.



Los valores de los cortes por kilo serán: tira de asado, $765; vacío, $999; matambre, $969; falda, $499; tapa de asado, $765; nalga, $1.049; y paleta, $849. Para la Patagonia (cortes sin hueso) se suma un diferencial del 6%.



Los cortes están disponibles en más de 1.000 bocas de expendio que incluyen las grandes cadenas de supermercados Coto, Jumbo, Plaza Vea, Disco, Carrefour, Walmart, Changomas, La Anónima y Día, las cadenas mayoristas Vital y Makro, y carnicerías adheridas a la Unión de la Industria Cárnica Argentina (UNICA) y al consorcio de exportadores ABC.