Gobernadores coincidieron en "no gastar más de lo que ingresa"

sábado, 15 de octubre de 2022 10:04

Los gobernadores de Santa Fe, Omar Perroti; de San Juan, Sergio Uñac; del Chaco, Jorge Capitanich; de Jujuy, Gerardo Morales; y el jefe del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta coincidieron en valorar la importancia del superávit fiscal y la administración "adecuada" de las finanzas públicas como atributos de la gestión, al participar del 58° edición del coloquio de IDEA que se realizó en Mar del Plata.



Sergio Uñac expresó que "los gobiernos deben entender que no se puede gastar más de lo que ingresa". Y agregó que: "nuestra provincia desde hace 15 años que equilibró las cuentas y tiene superávit fiscal. La falta de orden durante décadas causo los desequilibrios macroeconómicos, falta de reglas claras e inflación. Debemos saber que necesitamos tener reglas claras y duraderas para tener inversiones en nuestra región".



El gobernador contó que esa provincia tiene en marcha un proyecto para explotar una mina de cobre que duplicaría las exportaciones de la provincia. "San Juan es una provincia sin petróleo y sin soja y tenemos una balanza comercial positiva de casi 500 millones de dólares", indicó.



Capitanich sostuvo que las provincias que tiene superávit fiscal "han podido gobernar y administrar adecuadamente las finanzas públicas".



"Debemos tener solidez fiscal. Si nosotros somos capaces de lograrlo en cada uno de los municipios, en las 24 jurisdicciones provinciales y en el Estado Nacional, vamos a poder construir solidez fiscal. Entonces podremos alcanzar solidez fiscal y estabilidad monetaria para llegar a la competitividad monetaria", razonó Capitanich.



Por su parte, Rodríguez Larreta, señaló que su gestión presentó en la Legislatura porteña un proyecto de déficit cero, que se "equilibra con el endeudamiento más bajo" que tuvo la ciudad de Buenos Aires en los últimos 15 años".



"Sabemos que el equilibro fiscal es importante, pero igual necesitamos de un plan de desarrollo que lleve al país adelante. Hoy ante el mundo tenemos todas las oportunidades para trazar un futuro porque el mundo vuelve a necesitar de nuestros alimentos", sostuvo Rodríguez Larreta.



El gobernador de Jujuy Gerardo Morales consideró que "después de 32 años de déficit fiscal en la provincia se logró en un poco más de tres años tener superávit".



"Demostré que sabemos gobernar y estabilizar las cuentas públicas. Todos sabemos que debemos terminar con la grieta. Debemos pensar en política productiva para el bien de la Argentina. El mundo necesita de alimento, energía, economía del conocimiento, biotecnología. Tenemos todo eso y si no lo aprovechamos somos muy necios", observó Morales.



Perrotti, por su parte, coincidió con sus pares y reclamó "no hay que gastar más de lo que entra" en las arcas públicas. Y afirmó que "en nuestra provincia hemos pasado de no poder pagar los salarios y aguinaldos a tener superávit".