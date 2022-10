ANSES - IFE 5: ¿Cómo saber si puedo cobrarlo y qué hacer?

viernes, 14 de octubre de 2022 14:50

Para la próxima semana, podrían conocerse los anuncios de lo que será la implementación de un bono destinados a sectores vulnerables, como una "prestación monetaria extraordinaria", parecido a lo que fue el Ingreso Familiar de Emergencia -IFE-, que el gobierno otorgó por primera vez durante la pandemia.

El anticipo del otorgamiento del beneficio que rondaría los $50.000, lo dio el ministerio de Economía, Sergio Massa, quien detalló que un porcentaje de la recaudación del nuevo dólar soja -disponible hasta el 30 de septiembre- sería utilizado para tal fin.

Tal como fue el pago las versiones anteriores del IFE, esta vez los beneficiarios que sean definidos por el Gobierno también deberían inscribirse para cobrarlo, aunque deberán cumplir con una serie de requisitos, es decir, el universo de beneficiarios podría reducirse de manera significante.

Según trascendió de manera extraoficial, los requisitos que deberían cumplir los beneficiarios en condiciones de cobrar el Refuerzo de Ingresos de ANSES serían No contar con trabajo registrado; No ser parte del Potenciar Trabajo; No ser titular de la Asignación Universal por Hijo (AUH); No cobrar Tarjeta Alimentar y No cobrar la prestación por Desempleo.

Si bien hasta el momento, ANSES no dio a conocer estos pasos, para cualquier tipo de trámite o inscripción que se realice desde el portal MI ANSES, es necesario contar con la clave de Seguridad Social actualizada.

¿Cómo se realiza?

1 Si lo hacés por Internet

Pensá y anotá una clave que te resulte fácil de recordar y que al mismo tiempo sea segura. Debe tener entre 8 y 12 caracteres y al menos, un número.

Ingresá a Mi ANSES y seleccioná la opción Creá tu clave.

Aceptá las políticas de seguridad y a continuación, ingresá tu número de CUIL.

Escribí el número de trámite de tu DNI y respondé correctamente las preguntas de seguridad sobre tus datos personales e historia laboral.

Por último, escribí la clave de seguridad que creaste en el punto 1.

Listo. Ya creaste tu clave de seguridad.

2 Si lo hacés en forma presencial

Una vez que generaste tu clave desde Mi ANSES imprimí el Formulario USI-07.

Presentate con DNI en cualquier oficina de ANSES sin turno para habilitar tu clave y empezar a usarla. Si sos apoderado, tendrás que llevar también la carta poder y el Formulario USI-07, con las firmas certificadas por una autoridad competente.