El gobierno nacional habló del paro de UTA: "la discusión sobre subsidios no debe enfrentar al AMBA con provincias"

jueves, 13 de octubre de 2022 10:11

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, afirmó hoy que "la discusión sobre los subsidios en el transporte no tiene que enfrentar al Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) con las provincias", al cumplirse hoy el segundo día de paro de 48 horas decretado por la UTA en el interior del país.



"Tiene que llegarse a una solución general y el transporte debe recibir cada vez menos subsidio y las empresas de transporte se tienen que hacer cargo de lo que tienen que hacerse cargo", afirmó la portavoz en rueda de prensa en Casa de Gobierno.

La conducción nacional de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que lidera Roberto Fernández, inició un paro de 48 horas en el interior del país en demanda del cobro del aumento salarial ya acordado, informó el gremio, que se cumple hasta hoy.



La medida de fuerza -que afecta a las líneas de transporte urbano de pasajeros en el interior del país- no comprendía al Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) ni tampoco a las provincias de Río Negro, Chaco y La Rioja, donde se alcanzaron acuerdos con empresarios locales y la paralización de los servicios, entonces, no se llevaba adelante.



En el resto del país, destacó la agencia Telam, los choferes de colectivos iniciaron en el primer minuto del día de hoy un paro de actividades que se extenderá hasta la medianoche de mañana, ante "el fracaso de las negociaciones salariales con la federación empresaria del interior del país (Fatap)" en la cartera laboral de la Avenida Callao 114, según dijo ayer Fernández.



El dirigente gremial sostuvo que se agotaron todas las instancias de negociación previas para "no perjudicar a los 9 millones de usuarios que a diario utilizan los servicios", aunque afirmó que los empresarios "niegan el acuerdo y no abonan el aumento".



"La UTA luchará por la efectivización de la mejora salarial a los trabajadores del interior y adoptó por ello medidas de acción gremial. El sindicato exige el cumplimiento del acuerdo, de la misma manera que realizó en su momento gestiones estatales para consensuar el incremento de los haberes para el personal del AMBA", detalló el sindicalista en un comunicado.



También, sostuvo la necesidad de que se cumpla la premisa de "igual remuneración por igual tarea" para los trabajadores del interior del país, y exigió "un mayor compromiso y participación de los gobernantes y de la cartera de Interior, que en definitiva son los que deben enfocarse en la resolución definitiva del conflicto".