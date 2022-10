Cerruti: "Macri quiere una Argentina pre peronista"

jueves, 13 de octubre de 2022 10:35

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, sostuvo hoy que Mauricio Macri "quiere una Argentina pre peronista, según la descripción de su libro" publicado días atrás, y consideró que el expresidente "ya no disimula y dice sin desparpajo" cuál es el país que él sueña.



En su tradicional conferencia de prensa en Casa Rosada, la funcionaria fue consultada por la publicación de "Para qué", el libro en el que Macri da a conocer sus ideas sobre las medidas que debiera aplicar un próximo Gobierno nacional.



"Macri quiere prácticamente una Argentina sin derechos, una Argentina pre peronista, según la descripción de su libro", dijo Cerruti.



La portavoz dijo que el exmandatario "siempre fue eso" pero que "durante un tiempo lo había 'lookeado' (el consultor ecuatoriano Jaime) Durán Barba, para que pareciera una persona más acorde a la historia de la Argentina, los derechos adquiridos en la Argentina, y que no iba a ir en contra de todas esas cosas".



"Con absoluto desparpajo dice cuál es su Argentina soñada y evidentemente no es la Argentina que soñamos nosotros. (Macri quiere) una Argentina con reforma laboral, sin derecho para los trabajadores, una Argentina pre peronista", consideró.



En ese marco, consultada sobre la posibilidad de una reforma laboral, Cerruti comentó: "Fue lo primero que dijo la ministra de Trabajo (Kelly Olmos). No hay ninguna posibilidad de una reforma. Las únicas reformas que vamos a hacer es para darle más derechos a los trabajadores".