ANSES: qué pasó con el IFE 5 y cuándo se pagará

miércoles, 12 de octubre de 2022 00:00

A principios de septiembre, el ministro de Economía, Sergio Massa, había anticipado que un porcentaje de la recaudación del nuevo dólar soja -disponible hasta el 30 de septiembre- sería utilizado para la implementación de un bono destinados a sectores vulnerables, como una "prestación monetaria extraordinaria". Si bien no se llamó oficialmente a tal monto extra como IFE 5 (Ingreso Familiar de Emergencia), sí se lo vinculó directamente por las características que prestaba.

Con el mes de octubre avanzado, muchos argentinos viven expectantes la posibilidad de cobrar un dinero extra para octubre, noviembre y diciembre. Al respecto, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, se refirió el 4 de octubre pasado a la promesa de un nuevo Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) o un bono. Al respecto, afirmó en radio online FutuRöck, que "está en agenda" del Gobierno Nacional el otorgamiento de un "refuerzo para ganarle a la inflación", pero que "todavía no está implementado el modo".

En ese marco, advirtió que "en los medios hay conclusiones apresuradas" sobre este tema e indicó que incluso leyó notas donde se señalaba "cómo tenían que inscribirse en algún lugar" cuando, en verdad, "todavía no hay nada definido".

"El otorgamiento de un refuerzo es algo que va a suceder pero no está bien generar expectativa en los diversos sectores porque, además, complica en la gestión diaria", añadió la funcionaria, quien pidió a los medios "ser prudentes".

QUIÉNES RECIBIRÍAN EL MONTO

Si bien se busca no generar expectativa, desde ANSES trascendió que el pago del bono extra "está en etapa de planificación, análisis de estudio" y que el grupo sería más chico que aquel que recibió el IFE 1 y 2, en el 2020 por la pandemia.

Mediante el decreto 576/2022, publicado en el boletín oficial hace unas semanas, se estableció la creación de "un fondo incremento exportador" a través del cual se financiará "una prestación monetaria extraordinaria no contributiva y de alcance nacional que asegure una adecuada alimentación para las personas en situación de extrema vulnerabilidad".

"A tal efecto, se tendrá en cuenta, al momento de establecerla, si las personas son beneficiarias de alguna prestación por desempleo o programa social, ya sea otorgado por el Gobierno nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o los municipios", explica el decreto.

CALENDARIO DE PAGO de ANSES

Por otro lado, este miércoles comenzará a desarrollarse el calendario de pago de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Los jubilados que perciben haberes que no superen los $ 48.729 con Documento Nacional de Identidad (DNI) finalizado en 0 cobrarán por ventanilla en las sucursales bancarias correspondientes.

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar con DNI terminado en 0 recibirán este miércoles el pago asignado en ese programa y las mujeres que perciben la Asignación Universal por Embarazo (AUE) con documento concluido en 1 tendrán disponible el dinero que podrán extraer con su tarjeta de débito, destacó el organismo previsional.

Mientras que las mujeres beneficiarias de la Asignación por Prenatal y por Maternidad con DNI finalizado en 0 y 1 este miércoles accederán al monto fijado en ese plan asistencial, las prestaciones alcanzadas por el aumento del 15,53% son Asignación Familiar por Hijo; Asignación por Prenatal, Asignación por Nacimiento y la Asignación por Adopción.

En tanto, las personas que cobrarán el bono extra: son jubilados y pensionados, titulares de Pensión Universal para el Adulto Mayor, de Pensión no Contributiva por Vejez, de Pensión no Contributiva por Invalidez, y de Pensión no Contributiva por Madres de siete hijos o más.

A su vez continua el pago de este mes de octubre de las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción): todas las terminaciones de documento, hasta el noviembre próximo.