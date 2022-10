Gobierno confirmó que habrá más aumentos de combustibles antes de fin de año

martes, 11 de octubre de 2022 11:40

Flavia Royón, la Secretaria de Energía confirmó que habrá más aumentos de combustibles hasta fin de año. Lo hizo a través de declaraciones radiales durante este fin de semana largo. “Puede haber movimientos de acá a fin de año. Estamos en un contexto inflacionario”, explicó la funcionaria.

Los precios de los combustibles subieron 52% en lo que va del año. Recientemente, las petroleras aplicaron un aumento del 6% a comienzos de mes. “Los combustibles vienen retrasados con respecto a la inflación”, expresó la funcionaria. “Los precios de los combustibles están desregulados. Igual, se conversa con las operadoras para que no tengan una escalada de precios, ni valores internacionales”, según le dijo Royón al programa "Toma y Daca" (AM 750).

En el mismo sentido, Raúl Castellanos, Presidente de la Cámara de Empresarios de Combustibles agregó en diálogo con TN: "Aparentemente habría la intención de hacer una o dos subas más de los combustibles en lo que queda del año. De alguna manera lo esperábamos, porque los precios están atrasados".

"No podemos saber cuál será los porcentajes de los aumentos. También hay una versión de un posible congelamiento el año que viene. Pero los congelamientos por tiempo prolongado siempre terminan siendo perjudiciales". Según estiman las cámaras del sector, el incremento no será de menos del 6%. Pero en caso de que la idea del congelamiento sea una certeza, el aumento será superior al 9%. Vale recordar que entre mayo de 2021 y febrero de 2022, no hubo aumentos de precios.