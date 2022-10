Kicillof respaldó a Berni tras los incidentes en La Plata

lunes, 10 de octubre de 2022 09:59

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, respaldó hoy al ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni, luego de los incidentes entre policías e hinchas de Gimnasia y Esgrima La Plata, que terminaron con un muerto y varios heridos. Kicillof destacó que Berni, quien fue apuntado tras los graves disturbios que se desarrollaron el jueves por la noche durante el partido entre el "Lobo" platense y Boca, "trabaja con muchísima dedicación" y resaltó que "no está acusado de ningún hecho de corrupción".

Respecto de lo ocurrido en La Plata, el gobernador resaltó en una entrevista con C5N que la Policía Bonaerense "actuó de la peor manera", ya que "está para proteger" y "no para agredir". "La Policía actuó de la peor manera. La Policía está para proteger, no para agredir", expresó Kicillof, quien anunció que le prohibirá a las fuerzas locales que utilicen gases lacrimógenos en los operativos que se despliegan en los partidos de fútbol.

El funcionario resaltó que en su jurisdicción se realizan alrededor de 3.000 eventos deportivos y todos ellos sin problemas.

Mencionó que el partido disputado entre Gimnasia y Boca "tenía que ser una fiesta", algo que finalmente no sucedió, porque se suspendió a los nueve minutos del primer tiempo. En tanto advirtió que lo que "pasó es muy particular, no es lo que ocurre siempre".

"Una vez que determine la Justicia yo voy a actuar como tenga que actuar", indicó sobre la posibilidad de correr de su cargo a Berni tras los reiterados pedidos de una parte del kirchnerismo y de la oposición. Kicillof sostuvo que "está abierta una investigación" y Berni "la está conduciendo dentro de la fuerza, pero afuera es absolutamente independiente".

"Cuando tenga los resultados de la investigación tomaré las decisiones que tenga que tomar", puntualizó Kicillof. Entre los aspectos a investigar se encuentra la de si hubo una sobreventa de entradas, pero además "las responsabilidades, quién tomó las decisiones, cómo se diseñó el operativo y si era adecuado a la situación, si era una orden hacer lo que pasó, por qué duró tanto".

Tras estos incidentes, Kicillof aseguró que está analizando junto a su equipo la posibilidad de crear un "cuerpo especial" que esté a cargo de la seguridad en los espectáculos deportivos.

"La idea sería crear un cuerpo especial con entrenamiento especial, probablemente con retribución distinta por lo que hacen", explicó. El gobernador indicó que actualmente los jefes de los operativos cambian según dónde se desarrolle el espectáculo. "Esto tendría que estar más especializado y profesionalizado", señaló y aclaró que su objetivo es "avanzar en esa dirección".