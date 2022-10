"No podía moverme del dolor": el crudo relato de la amiga de la hincha de Boca que murió en Mendoza

sábado, 1 de octubre de 2022 14:05

El pasado miércoles un colectivo que traía hinchas de Boca Juniors volcó en la ruta 7 y, como consecuencia, una joven murió y una veintena de pasajeros resultaron heridos. Este sábado, una sobreviviente contó a través de un extenso hilo de Twitter cómo fue el accidente en el que murió Paola Emilce Fleitas y compartió fotos del viaje.

Daiana Iannello iba sentada en la butaca de al lado de Paola Fleitas, quien falleció tras el accidente, realizó un relato estremecedor sobre el momento del vuelco y las horas posteriores.

"Llegamos a Mendoza, bajamos del micro para que hagan la requisa que no tardo más de 10 minutos y volvimos a subir para retomar con nuestro viaje. Mientras tanto desayunamos, Mauri (otro pasajero) desayunaba fernet, Pao un mate y compartíamos galletitas. Cada uno desayuna como quiere", posteó y agregó: "Nos recostamos y Pao se quedó dormida".

Pasaron más de dos días y todavía sigo repitiendo en mi mente todo el trayecto que hizo el micro desde que reventó esa cubierta hasta que volcó. El peor momento de mi vida. Fueron segundos, fue todo tan rápido pero realmente parecía que pasaba en cámara lenta + pic.twitter.com/XQ2cdrfYUA — 72 ? (@iannello_daiana) October 1, 2022

En el relato señaló que en un momento despertaron a Paola: "Repartimos las entradas porque ya faltaban solo 40 kilómetros para llegar, estábamos re contentos. Era mi primer viaje yendo a ver a Boca, así que la felicidad era infinita. Sacamos foto de las entradas (entre risas) y ahí se fue todo a la mierda... empezaron los gritos. Y el micro empezó a moverse para todos lados. 'Agárrense fuerte', escuchaba. Solo recuerdo que puse los pies en el plástico de adelante e hice fuerza para no caer contra el parabrisas. Tenía miedo. En ese momento ya sabíamos que el micro iba a volcar", continuó el crudo relato de la joven.

Daiana relató también cómo fueron los segundos posteriores al impacto: "Cae el micro y en uno de los impactos caigo sentada y ya no recuerdos nada más hasta que estuve tirada en el medio de la ruta, llena de sangre, tierra, vidrios. No podía moverme del dolor, pero la buscaba a Pao y la vi, vi sus piernas. Me llevaron a una sala de trauma y en la tele decía falleció una mujer. Yo sabía que era ella, solo éramos dos chicas en el micro y yo estaba viva, pero rogaba que se hayan equivocado, que no sea como estaban diciendo".

Ianello se encuentra aún internada en Mendoza con fracturas de cadera y en la zona baja de la columna, destacó el diario El Sol.

"(Fue) un accidente que terminó con la vida de Paola, una persona hermosa en todos los sentidos. Cada vez que estábamos juntas la pasabamos de 12, era vernos y empezar a reírnos como 2 loquitas, no había forma de que no estemos felices juntas. Persona divina que conocí gracias a Boca", sentenció.