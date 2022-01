Vizzotti aseguró que espera que los casos de Omicrón "empiecen a bajar más rápido"

domingo, 9 de enero de 2022 13:39

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, dijo hoy que la Argentina tiene un "aumento exponencial y explosivo en los casos" de coronavirus, pero señaló que Ómicron es una variante "diferente a las anteriores dado que tiene un período de incubación más corto", por lo que espera "que empiecen a bajar más rápido" los contagios.



"Hay un cambio de paradigma porque estamos frente a otra epidemia, por otro virus, por una variante que es bastante diferente a las anteriores. Es un desafío comunicar estos cambios tan dinámicos y tan grandes", agregó.



En ese sentido señaló: "Pensar que hasta hace un mes estábamos estimulando el testeo y ahora estamos diciendo que no hace falta que se testee todo el mundo pero todos esos puntos tienen una explicación", expresó Vizzotti en diálogo con Radio 10.



La ministra aseguró que la Argentina, como a nivel mundial, tiene un "aumento exponencial y explosivo en los casos" pero que la variante Ómicron tiene un "período de incubación más corto" y "por eso podemos esperar que empiecen a bajar más rápido los casos".



Y agregó: "También las personas vacunadas transmiten el virus durante menos tiempo. Esos dos factores -gracias a la vacunación en Argentina- nos generan la expectativa de que en esta ola así como aumentó exponencialmente, el descenso sea más rápidamente que en las veces anteriores".



La funcionaria nacional detalló que desde el Gobierno evalúan el desarrollo de la nueva variante -que es "muchísimo más transmisible y menos letal gracias a la vacunación" y señaló el caso de Córdoba que fue la primera provincia donde tuvo la mayor cantidad de casos de Ómicron pero "donde ahora dejó de aumentar de forma exponencial".



Para Vizzotti no se puede "decir nada definitivo pero es una buena señal".



La funcionaria señaló que en "casi todas las jurisdicciones está aumentando con la misma lógica" y confirmó que "Ómicron está siendo predominante muy rápido en la Argentina".



A su vez, fue consultada por la reunión que mantuvo el viernes junto con su par de Economía, Martín Guzmán, y representantes del sector empresario, a lo que respondió que es necesario "desmitificar" el encuentro: "No he recibido ningún pedido de los empresarios y las empresarias. El interés era justamente entender esta nueva dinámica".



"El problema de los aislamientos no es del sector privado y no es algo que le haya pedido el sector privado y que el gobierno lo esté pensando" por ellos, explicó Vizzotti.



Pidió "pensar cosas diferentes a las anteriores porque la situación es diferente" y agregó que "eso incluye el tiempo de aislamiento de las personas vacunadas y las acciones del sector privado".



Sobre el inicio de clases, Vizzotti dijo que tienen la "expectativa realmente que para febrero la situación esté bien clara y el panorama en relación a si esta hipótesis de una tendencia firme de descenso" sea evidente.



"Con el inicio oportuno de la vacunación de niños y niñas de entre 3 y 11 años realmente van a ser pilares muy importantes para avanzar en una presencialidad cuidada", comentó.



"Tenemos una mirada optimista para marzo", sintetizó.



Finalmente, se refirió al pase sanitario vigente desde el 1º de enero: "Está planteado a partir de los 13 años y no se hizo antes porque todavía no se había avanzado tanto en la oferta de la vacunación".