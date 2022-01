Aseguran que es notable un incremento de casos de Covid-19 en niños entre 3 y 11 años

jueves, 6 de enero de 2022 12:48

La jefa de Gabinete del Ministerio de Salud, Sonia Tarragona, señaló hoy que "se está notando un crecimiento" de casos de coronavirus en la población de 3 a 11 años que "son los que tienen un porcentaje más bajo de vacunación".



"Ayer la Ciudad de Buenos Aires manifestó que hay un incremento de casos de niños entre 3 y 11 años; es tan rápido el crecimiento que todavía no tenemos una conclusión pero sí se está notando un crecimiento en estos grupos que son los que tienen un porcentaje más bajo de vacunación", dijo la funcionaria en declaraciones a Radio Urbana Play.



Respecto a los autotest aprobados ayer por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), sostuvo que "existe la obligación de notificar si se es personal de salud, pero no los individuos particulares".



Sin embargo, explicó que "se armó un sistema para que las personas le informen a las farmacias el resultado del test y las farmacias son las responsables de consolidar esa información y reportar al sistema nacional de vigilancia".



En ese sentido, explicó que "las farmacias deben reportar porque esa será la condición para seguir habilitada para la venta", y en caso de que la persona no le notifique el resultado a la farmacia, ésta deberá también informarlo.



Tarragona recordó que los autotest aprobados son test de antígenos y que "se tratan de test orientativos que le permite a la población tener un resultado más rápido para poder tomar medidas".



Consultada sobre qué pasa en el ámbito laboral con estos test, Tarragona indicó que "estamos trabajando con el Ministerio de Trabajo para que se establezca cómo funcionará con los empleadores, pero en principio lo que estamos diciendo es que para certificar una ausencia laboral, una ART, un viaje se requiere la confirmación con PCR certificada por un profesional bioquímico".



En relación a cuál va a ser el pico de los casos de esta nueva ola impulsada por la variante Ómicron, sostuvo que "ojalá supiéramos pero no es posible decir esto, lo que se ve en el mundo es que sube muy rápido y después también baja rápido".



"Desde el Ministerio no alentamos las barreras internas para la circulación de dentro del país", aseveró, al referirse por ejemplo a un pedido de PCR para ir de una provincia a otra.



"Esta medida aumentaría los testeos donde hoy tenemos un cuello de botella y esto generaría mucho test innecesario", añadió.



Tarragona reiteró que "una persona vacunada con esquema completo que sea contacto estrecho tiene que hacer cinco días de aislamiento si no presenta síntomas, y el día sexto está de alta y tiene que completar tres días más de no ir a eventos masivos o lugares con aglomeración de personas".



Y añadió que "los vacunados con síntomas son siete días de aislamiento y tres más de cuidados adicionales; en estos casos, si el testeo o no es necesario depende de cada jurisdicción".