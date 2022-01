Gobernadores de JXC envían representantes a reunión con Guzmán

miércoles, 5 de enero de 2022 11:51

Los gobernadores radicales de Mendoza, Rodolfo Suárez, de Jujuy, Gerardo Morales, y de Corrientes, Gustavo Valdés, enviarán hoy representantes a la reunión en la cual el ministro de Economía, Martín Guzmán, informará a los mandatarios provinciales sobre la marcha de las negociaciones con el FMI, durante un encuentro en el que participará el presidente Alberto Fernández.



Según pudo confirmar Télam, Gerardo Morales enviará al encuentro de esta tarde de Guzmán con los gobernadores al vicegobernador de la provincia, el peronista Carlos Haquim.



Desde el lado de Mendoza, en representación del gobernador radical Rodolfo Suárez será de la partida el ministro de Economía provincial, Enrique Vaquié, mientras que también enviará un representante el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés.



Fuentes cercanas al gobernador Morales consignaron que el Presidente y el mandatario mantuvieron ayer al mediodía una charla telefónica, en la cual acordaron que el próximo lunes o martes se celebrará una reunión entre el jefe de Estado, los gobernadores de la oposición y los jefes parlamentarios de Juntos por el Cambio (JxC), para conversar sobre el acuerdo con el FMI.



El propio Morales brindó detalles esta mañana, al hablar por FM Urbana, del diálogo que mantuvo con el presidente Alberto Fernández.



"El Presidente nos pidió que enviásemos hoy a los vicegobernadores o ministros de Hacienda y es lo que vamos a hacer. Y nos garantizan una exposición técnica por parte del ministro Guzmán, que es lo que tendremos el día lunes o martes de la semana que viene", señaló el gobernador de Jujuy.



Asimismo, estimó que sobre el endeudamiento de Argentina ante organismos internacionales "tenemos mucho que rendir cuentas todos: el kirchnerismo, el peronismo, el radicalismo, el PRO, Juntos por el Cambio, todos. Esta deuda que se está renegociando la contrajimos nosotros y lo menos que tenemos que hacer es, si decimos que vamos a construir, es ir y escuchar".



De todos modos, Morales explicó porqué no irán hoy los gobernadores al encuentro convocado por el ministro de Economía, Martín Guzmán: "como estaba planteado parecía más un montaje político que una reunión institucional para tratar el tema de la deuda".



Sin embargo, confirmó que hoy enviará a un representante y que la semana que viene habrá una reunión entre el Gobierno nacional, y los gobernadores y jefes de bloques opositores.



"Le manifestamos la posibilidad de un contacto institucional de Juntos por el Cambio (JxC), los cuatro gobernadores con los jefes de bloque, y el Presidente accedió, me parece que ha tenido una buena actitud desde que hemos planteado el reproche", sintetizó el mandatario jujeño.



"El Gobierno nos quiere presentar cómo está la situación, no sé en qué consiste el informe. Desde JxC decimos que vamos a actuar con responsabilidad y lo menos que tenemos que hacer es ir a que nos den el informe", concluyó.



El único distrito opositor que no enviará representantes al encuentro de esta tarde con el ministro Guzmán será la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



El jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, reiteró ayer que no avala el encuentro de hoy al considerarlo una reunión “política”.