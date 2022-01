Otra denuncia de abuso sexual en un boliche de Villa Gesell

domingo, 30 de enero de 2022 17:54

Una joven de 22 años denunció que fue abusada sexualmente dentro de un boliche bailable de la localidad balnearia de Villa Gesell, y los investigadores intentan establecer si fue atacada por jóvenes de un mismo grupo o de distintos, informaron hoy fuentes policiales y judiciales.

Según expuso la joven estudiante en su denuncia, todo ocurrió en la madrugada del sábado en el boliche bailable “Dixit”, ubicado en la calle Paseo 106 y Avenida 3, de la citada ciudad balnearia.

De acuerdo al relato de la víctima, cerca de las 2 de la madrugada ingresó al complejo con un grupo de amigas, a pesar de que en un primer momento la seguridad del lugar no le había permitido el acceso por estar en estado de ebriedad.

La joven relató que cerca de las 4, luego de perder a su grupo de amigas, en una escalera cercana a los baños de la planta baja del boliche, fue arrinconada por dos jóvenes, quienes comenzaron a manosearla y a insistirle para mantener relaciones sexuales.

La denuncia, a la que tuvo acceso Télam, indica que uno de ellos, “que vestía una camisa negra y floreada”, la violó frente a la presencia de otro joven.

Al retirarse del lugar, la joven contó que se reencontró con sus amigas, a quienes instantes después volvió a perder dentro del boliche.

Cerca de las 5, según recordó, se puso a bailar en el medio de la pista principal del boliche con un grupo de desconocidos, momento en que dos hombres empezaron a manosearla, mientras que ella les pedía que no lo hicieran.

La víctima recordó que uno de ellos le pasó su usuario de la red social Instagram, donde comenzaron a seguirse mutualmente.

Finalmente, cerca de las 6 de la mañana la joven se reencontró con sus amigas y tras contarles lo sucedido, decidieron realizar la denuncia correspondiente en la comisaría 1ra. de Villa Gesell.

La joven describió como a uno de los acusados de tez trigueña, aproximadamente de 1,70 metros de altura, cabello color oscuro y que vestía camisa floreada de color negra.

Fuentes policiales señalaron a Télam que esa misma mañana, la fiscal Verónica Zamboni, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 de Villa Gesell, ordenó que se realizara un examen físico a la víctima.

El mismo, realizado por el cuerpo médico de Dolores, arrojó que la víctima “no presenta lesiones corporales ni compatibles con abuso sexual”, indicaron las fuentes.

El hecho quedó caratulado como “abuso sexual agravado”, que según expresa el artículo 119 del Código Penal, prevé una pena de entre 6 meses y 4 años de prisión.

Un vocero judicial confirmó a Télam que hasta el momento no hay detenidos por el hecho y que se intenta determinar si fue atacada ambas veces por dos jóvenes pertenecientes a un mismo grupo o de diferentes.

En tanto, la fiscal también se encuentra analizando los DVR de las cámaras de seguridad del boliche para identificar a los sospechosos.

“Pinamar y Villa Gesell están descontrolados totalmente”, aseguró un investigador consultado.

Es el segundo caso de abuso sexual denunciado por una joven en apenas tres días en la localidad de Villa Gesell.

El pasado viernes, una adolescente de 17 años denunció que fue abusada sexualmente en el interior del complejo "Pueblo Límite", ubicado en avenida Buenos Aires al 2600 de la citada ciudad costera, donde había ido a bailar con amigas.

La víctima relató los "flashes" que recordaba de lo vivido, entre ello que dos jóvenes se acercaron y le ofrecieron algo de tomar.

Además, dijo que fumó un cigarrillo presumiblemente de tabaco y que luego fue llevada a un sector del complejo al que no tenía acceso cualquier cliente, por lo que ella cree que pudo haber sido "gente del boliche".

"Ella no sabe bien qué pasó, sabe que había varias personas. No tiene lesiones, pero eso no quiere decir que no haya habido abuso, se hicieron hisopados y se están buscando las cámaras del local", precisó a Télam un vocero encargado de la pesquisa.

La fiscalía continuaba esta tarde analizando los videos de las cámaras de seguridad del complejo.

Un hecho de similares características ocurrió en enero de 2019, cuando una turista de 20 años denunció que fue violada en el baño del mismo boliche durante un recital del trapero Duki.

La víctima se encontraba junto a unos amigos y alrededor de las 4 del domingo 20 de enero de 2019 fue al baño de mujeres, donde fue sorprendida por un hombre que la golpeó, la violó y escapó.