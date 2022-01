Katopodis sostuvo que el acuerdo con el FMI no afectará la inversión en la obra pública

domingo, 30 de enero de 2022 13:27

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, aseguró hoy que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no afectará la inversión en la obra pública en el país, y pidió a Juntos por el Cambio que "haga una autocrítica".



En un reportaje a Radio 10, Katopodis señaló que este acuerdo no afectará la inversión en infraestructura prevista para este año al afirmar que hay una decisión del presidente Alberto Fernández de "no entregar la obra pública", aunque "eso fue lo que justamente quería la oposición y el FMI".



"La decisión es que esa siga siendo uno de los pilares", aseguró sobre la obra pública y completó: "Para eso, la convicción de que hay una estrategia para ampliar los ingresos y robustecer la recuperación y también para generar nuevos canales de financiamiento".



El ministro también destacó que el acuerdo con el FMI "va al Congreso porque es lo que corresponde, es lo que se debería haber hecho y no se hizo en su momento" el gobierno de Cambiemos.



Además señaló que espera que JXC "en algún momento haga alguna autocrítica porque generaron esta situación. Haber traído nuevamente al FMI a la vida de los argentinos. La oposición tiene que hacerse cargo, tiene que dejar de lado el calendario electoral.



Katopodis agregó el acuerdo significa que "todos los ministros tienen que hacer todo el esfuerzo para que se pueda palpar en la vida de cada familia" y de esa manera estar "todos los días concentrados en que la reactivación llegue más rápido".



Consultado sobre las exigencias del FMI y la postura de la Argentina en las negociaciones, remarcó que: "El presidente lo tiene en claro desde el primer día: el alivio de las grandes cuentas, pero fundamentalmente el de las cuentas de fin de mes de cada una de las familia".



Asimismo, consideró que el entendimiento con el organismo de crédito internacional es "un paso razonable y serio" que asumió el Gobierno y el "que se podía dar sobre una deuda" tomada por el macrismo.



Por otro lado, Katopodis señaló que "la oposición no tuvo prudencia" durante la pandemia ni en la discusión por "el plan de vacunación" pero que ahora "tiene la oportunidad de hacerlo" al debatir el acuerdo en el Congreso.