Ejecutaron a una pareja y su beba a la salida de un casamiento e incendiaron el auto

sábado, 29 de enero de 2022 17:01

Un hombre y su beba de un año y medio fueron asesinados hoy al ser atacados a tiros por presuntos sicarios desde una camioneta luego de concurrir a una fiesta de casamiento, en la localidad santafesina de Ibarlucea, departamento Rosario, mientras que más tarde la Policía encontró en un camino rural el vehículo de las víctimas incendiado y el cuerpo de una mujer calcinado, informaron fuentes judiciales y policiales.



La mujer sería la pareja y madre de las víctimas, aunque el fiscal del caso, Gastón Ávila, solicitó la autopsia para identificar el cuerpo.



En tanto, los investigadores no descartaban que el triple crimen estuviera vinculado al narcotráfico, ya que una de las personas que se casó cumplía prisión domiciliaria por una causa relacionada a esa actividad.



Fuentes judiciales y policiales informaron a Télam que el triple crimen ocurrió esta madrugada, alrededor de las 4, cuando una pareja con su pequeña hija salió de un salón de eventos de la localidad de Ibarlucea, ubicada a 7 kilómetros al noroeste de Rosario, denominado "Campos de Ibarlucea".



En el lugar, que forma parte de un barrio cerrado, se había celebrado un casamiento al que asistió esa familia.



Según las primeras averiguaciones, mientras circulaban por la ruta nacional 34S en sentido a Rosario en un automóvil marca Audi, la familia fue atacada a balazos desde una camioneta Amarok por presuntos sicarios, que tras disparar escaparon.



El conductor y su hija resultaron heridos y alcanzaron a regresar al salón de eventos, desde donde fueron trasladados por un particular al Hospital "Eva Perón" de la localidad de Granadero Baigorria, el más cercano al lugar.



Según explicaron voceros del caso, los médicos de la guardia constataron que ambos ingresaron muertos al centro de salud, como consecuencia de las heridas de bala recibidas.



Los investigadores indicaron que la mujer fue hasta el hospital a bordo del Audi, pero tras recibir la confirmación de las muertes dejó el lugar, lo mismo que la persona que había llevado a los heridos.



Personal del centro de salud dio aviso a la Policía, que un rato más tarde encontró en un camino rural cercano a Ibarlucea el Audi quemado y con un cuerpo de mujer calcinado en el asiento del acompañante, que sería la pareja del hombre asesinado, indicaron fuentes de la pesquisa.



En el lugar del ataque personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) secuestró 9 vainas servidas de calibre 9 milímetros que fueron enviadas a peritar por orden del fiscal.



El hombre asesinado de varios disparos fue identificado por la Policía como Iván Maximiliano Giménez (33), mientras que la niña también alcanzada por las balas se llamaba Elena y tenía un año y medio.



El cuerpo de la mujer hallado calcinado en el Audi fue enviado al Instituto Médico Legal de Rosario (IML) para su identificación, pero voceros del caso indicaron que sería la pareja de la víctima, llamada Érica Vanesa Romero (37).



La madre de la mujer se presentó esta mañana en el Hospital "Eva Perón" y reconoció a Giménez y a su nieta, tras lo cual brindó la identidad de su hija, quien le había avisado que concurrirían a un evento en Ibarlucea, precisaron fuentes policiales.



El encargado del salón de fiestas contó a la Policía que el evento concluyó alrededor de las 4 de la mañana y, mientras se producía la desconcentración de los invitados, un grupo de personas regresó hacia el salón a los gritos, agregaron los informantes.



Cuando el hombre, sorprendido, preguntó qué ocurría, las personas que regresaron dijeron que "se escuchaban tiros a la altura del canal Ibarlucea", un pequeño arroyo ubicado cerca del lugar.



Según informaron a Télam fuentes de la investigación, no se descarta que el móvil del triple crimen esté relacionado con el narcotráfico, ya que una de las personas que se casó anoche cumple prisión domiciliaria por una causa relacionada con esa actividad, tramitada en la Justicia federal.



El fiscal Ávila ordenó al Gabinete Criminalístico el relevamiento de la escena del hecho, realizar pericias fotográficas, croquis del lugar, levantamiento de rastros, toma de testimonios a personas que se encontraban en el evento, familiares de las víctimas y allegados.



Asimismo, requirió el relevamiento de las cámaras de videovigilancia para determinar la mecánica del hecho y poder identificar a los autores del triple crimen.