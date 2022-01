Se reanudó la paritaria estatal, pero no hubo ofertas y se pasó a cuarto intermedio

jueves, 27 de enero de 2022 19:13

El secretario general nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Hugo Godoy, aseguró que "el Gobierno no formuló ninguna oferta" en la primera reunión de la paritaria del año, realizada hoy, por lo que las partes convinieron "un cuarto intermedio hasta la semana próxima", informó la organización gremial.

Godoy sostuvo en un comunicado que al reanudar hoy de forma virtual las negociaciones colectivas "el Gobierno no anunció ningún porcentaje de aumento salarial", por lo que las discusiones continuarán el próximo jueves.

Hoy se realizó la primera reunión de la paritaria de la administración pública nacional, en la que participaron la secretaria de Gestión y Empleo Público, Ana Castellani; funcionarios del Ministerio de Trabajo; el adjunto de la ATE, Rodolfo Aguiar, Mercedes Cabezas (Organización), Flavio Vergara (paritario) y Mariana Amartino (Departamento Jurídico), y representantes del gremio UPCN.

Luego del primer encuentro, Aguiar sostuvo su "preocupación" ante "la ausencia de propuestas en esta instancia de revisión de la paritaria, porque comienzan a dilatarse los tiempos y los estatales tienen expectativas ciertas sobre anuncios de mejoras".

"Existe la expectativa entre los trabajadores de que haya inmediatos anuncios de mejoras. La ATE espera que el inminente acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no influya o impacte en las paritarias estatales. Los salarios de los empleados públicos no pueden ser otra vez variable de ajuste", afirmó Aguiar.

Para el adjunto nacional del gremio, el Gobierno debe concurrir al próximo encuentro con "una propuesta clara para cumplir el compromiso de que los ingresos superen a la inflación", y enfatizó que ello permitirá tener "un Estado presente".

Las negociaciones en el sector público no se corresponden con el año calendario sino que van de mayo a junio del periodo siguiente y, hasta ahora, la actual paritaria acumula un 40 por ciento: un 10 fue percibido en junio, un 9 en agosto, un 11 en septiembre, un 5 en octubre último y, este mes, el personal cobrará otro 5 por ciento.

Vergara enfatizó que para superar el porcentaje inflacionario del año como mínimo los estatales deberían percibir otro 13 por ciento de mejora salarial, porque "un 10,9 significaría solo un empate o una pérdida, ya que se cobraría con posterioridad".

"Es probable que continúe el criterio del pago en cuotas. Es posible asimilarlo como alternativa, pero el salario debe pagarse como recuperación de manera integral y no dividido. También puede haber una cláusula de revisión si la oferta no es suficiente, ya que aún no pueden controlarse los precios y ello impacta sobre el bolsillo", dijo.

En la paritaria estatal nacional participa la ATE y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) que conduce el secretario adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez.