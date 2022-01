Vizzotti: "hasta que no accedan todos los países a la vacuna no daremos vuelta la página"

martes, 25 de enero de 2022 07:28

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, advirtió hoy, durante la apertura de la 150º sesión del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que "hasta que no accedan todos los países a la vacuna no daremos vuelta la página" de la pandemia de coronavirus y recordó que "no es la primera vez que hay inequidad en la distribución" de vacunas y tratamientos.



"Después de mucho esfuerzo, Argentina tiene hoy el 74,5% de toda su población con el esquema completo, superando la meta fijada por la OMS”, sostuvo la ministra frente a sus pares de todo el mundo y subrayó que “hay que redoblar los esfuerzos para que cada nación logre ese objetivo".



Luego señaló que "no es la primera vez que hay inequidad en la distribución de las vacunas y tratamientos", al recordar que lo mismo sucedió con los antirretrovirales para el VIH, o con las vacunas en la pandemia de gripe por H1N1.



“Sabemos que la emergencia generada por la pandemia ha golpeado aún más a los grupos que ya se encontraban en situación de vulnerabilidad, convirtiendo desigualdades estructurales en brechas de acceso a los derechos económicos, sociales y sanitarios”, indicó la ministra en el acto de apertura.



Vizzotti indicó que "Argentina es uno de los pocos países que avanzó con la estrategia de la vacunación pediátrica", y detalló que actualmente el 77% de las niñas, niños y adolescentes entre 3 y 17 años iniciaron su esquema de vacunación y el 56% lo completó.



"Además, en octubre de 2021 encaramos la estrategia de refuerzo", precisó, y añadió que en el país se evidencia el beneficio de la vacuna "con una reducción en la hospitalización, letalidad y muertes".



Como parte de la idea de que la política sanitaria debe estar basada en la "equidad, cooperación y solidaridad", la ministra informó que Argentina donó más de 5 millones de dosis a países de América latina, Asia y África y enfatizó que "hasta que no accedan a la vacuna todos los países no daremos vuelta la página".



Como parte de la respuesta frente a la pandemia, Vizzotti enumeró las acciones tendientes a "fortalecer y expandir la producción local" de vacunas (AstraZeneca y Sputnik V) y mencionó las cuatro vacunas nacionales contra el coronavirus que se encuentran en etapa de investigación y desarrollo.



“Esto no hubiera sido posible sin la colaboración del sistema científico argentino y el sector productivo nacional”, reconoció, y añadió que “nos enorgullece haber sido seleccionados por OPS/OMS, junto con Brasil, para la creación de dos centros de desarrollo y producción de vacunas con tecnología de ARNm, un paso más hacia la equidad en el acceso en la Región de las Américas”.



"Celebramos el gran avance que ha compartido el director en relación al mecanismo COVAX, distribuyendo en el último mes un número mayor de dosis que en los diez meses anteriores. Estamos a tiempo y tenemos que poder", agregó.



Además, señaló que "la salud mental es un eje clave" y describió que desde el Estado nacional se impulsa un "abordaje transversal, intersectorial y con enfoque comunitario" con acciones como planes específicos para quienes están en la primera línea de atención en la pandemia o la incorporación de psicofármacos a los botiquines de Remediar para que puedan ser entregados en la atención primaria que distribuye el Estado nacional de forma gratuita.



"No hay salud sin salud mental y no hay salud mental sin inclusión social", sostuvo.



Asimismo, será de importancia sustancial para Argentina la participación en el Foro Mundial de Precios Justos, tendiente a favorecer el acceso equitativo a medicamentos y vacunas.



Vizzotti comunicó que nuestro país presentó, junto a Brasil y Sudáfrica, un proyecto de decisión para extender hasta 2030 la aplicación de la Estrategia Mundial y Plan de Acción sobre Salud Pública, Innovación y Propiedad Intelectual.



"Por último, quiero aprovechar el espacio para referirme a la nota que envió la World Federation of Public Health Associations (WFPHA) en nombre del Sustainable Health Equity Movement (SHEM) a los miembros del Comité Ejecutivo de OMS para que, a través de este Comité, la Asamblea evalúe la necesidad de solicitar a la 77ª AGNU la realización de una Reunión de Alto Nivel sobre “Multideterminación y respuesta integral y coordinada a la pandemia del Covid-19”. El evento tendría por objeto facilitar la participación de los Jefes de Estado y de Gobierno, con el objetivo de analizar la multidimensionalidad de la pandemia del Covid-19", añadió la funcionaria nacional.



"Reafirmamos nuestro compromiso para continuar trabajando a nivel regional y global en aquellos desafíos sanitarios que requieren el esfuerzo mancomunado de la comunidad internacional", abundó.



"Señor Presidente, señor Director General, cuenten con la Argentina para enfrentar tanto esta pandemia, como cada desafío sanitario que detalló en su informe y, en especial, para continuar trabajando por un derecho a la salud que no sea sólo una aspiración, sino que sea una mejora tangible en la vida de las personas", concluyó.



Luego de su intervención en el Consejo, Vizzotti se reunió con el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, y más tarde cenó con el embajador argentino en Suiza, Alberto D'Alotto.



La comitiva viajará mañana a Rusia para continuar con la gira ministerial, informaron a Télam.



Por su parte, Tedros recordó en la apertura que “este domingo se cumplen dos años” desde que se declaró “una emergencia de salud pública de interés internacional” por la propagación de COVID-19.



“En ese momento, había menos de 100 casos y no se reportaron muertes fuera de China”, señaló y añadió: “Dos años después, se informaron casi 350 millones de casos y más de 5,5 millones de muertes, y sabemos que estas cifras son una subestimación”.



Precisó que “en promedio, la semana pasada, se informaron 100 casos cada tres segundos, y alguien perdió la vida por COVID-19 cada 12 segundos” y apuntó que “desde que Ómicron se identificó por primera vez hace solo nueve semanas, se notificaron a la OMS más de 80 millones de casos, más que en todo 2020”.



“Es cierto que viviremos con COVID en el futuro previsible”, dijo, pero sostuvo que esa situación “no puede significar que aceptemos casi 50 mil muertes a la semana, por una enfermedad prevenible y tratable”.



Sobre la inequidad en la distribución de vacunas, Tedros afirmó que “86 Estados miembros de todas las regiones no pudieron alcanzar el objetivo del año pasado de vacunar al 40 % de su población, y 34, la mayoría de ellos en África y la región del Mediterráneo oriental, no pudieron vacunar ni siquiera 10% de su población”.



La ministra Vizzotti está acompañada por la jefa de gabinete del Ministerio de Salud, Sonia Tarragona; la directora nacional de Relaciones Internacionales y representante argentina ante el Consejo Ejecutivo de la OMS, Carla Moretti, y la delegada de la misión permanente ante la OMS, Jimena Schiaffino.



El Consejo Ejecutivo de la OMS está formado por 34 integrantes designados por los Estados Miembro.



El mandato de cada uno tiene una duración de tres años.



Los miembros de las Américas son Argentina, Colombia, Granada, Guyana, Paraguay y Perú. Nuestro país es miembro del Consejo desde 2019 y lo será hasta fin de 2022.



Dentro de este período, el presente año ocupa la vicepresidencia junto a Afganistán, Corea, Austria y Bangladesh, en tanto que la presidencia está actualmente a cargo de Kenia.