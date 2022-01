Cerruti: "la obligatoriedad de las vacunas no está en la agenda del Gobierno"

jueves, 20 de enero de 2022 10:54

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, afirmó hoy que "la obligatoriedad de las vacunas" contra el coronavirus "no forma parte de la agenda del Gobierno", y remarcó que el pase sanitario ayuda a que la "población complete el esquema de vacunación".



"La obligatoriedad de las vacunas es un tema que no forma parte de la agenda del Gobierno nacional", recordó la funcionaria en su habitual conferencia de los jueves en Casa Rosada al ser consultada sobre un proyecto impulsado por el diputado nacional del Frente de Todos (FdT) Juan Carlos Alderete, que propone incorporar la dosis contra la Covid 19 al Calendario Nacional de Vacunación para los mayores de 18 años y para los menores con comorbilidades.



"Respetamos al diputado por su labor y su trayectoria pero no forma parte de la agenda del Poder Ejecutivo, ni del Congreso", sintetizó la portavoz.



Además, añadió que el proyecto "es una iniciativa que tiene que ver con lo que el diputado considera que debería hacerse".



En el mismo sentido, Cerruti reseñó la eficacia del "pase sanitario" que implementaron las autoridades nacionales y los "buenos resultados" obtenidos, al señalar que se tradujo "en un aumento de la población vacunada".



"Tenemos uno de los porcentajes más altos del mundo en segundas dosis. Las dos grandes cosas que tenemos que hacer son completar los esquemas de vacunación y mantener los cuidados. Debemos mantener la utilización de barbijos, respetar las distancias y favorecer los encuentros al aire libre", remarcó.



Y en ese sentido, agregó: "Seguimos insistiendo en el pase sanitario que ayuda a que se completen los esquemas de vacunación, esa es la única y la mejor solución que tenemos en este momento, además de sostener las medidas de cuidado".



También remarcó que es "muy importante que se complete el esquema de vacunación de niños, niñas y adolescentes antes de que comience el ciclo lectivo".



En tanto, frente a la consulta de si se puede hablar de pandemia o de endemia, de coronavirus, Cerruti analizó que "es una discusión que se da en todo el mundo" y que la ministra de Salud, Carla Vizzotti, "es muy prudente, por lo que pide esperar día por día" para ver la evolución del virus.