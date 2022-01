Kreplak consideró que los pediatras que no aconsejan vacunación cometen "mala praxis"

miércoles, 19 de enero de 2022 12:25

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, afirmó hoy que los médicos pediatras que no aconsejan la vacunación contra el coronavirus a niños y adolescentes actúan "de una manera muy equivocada, errónea", e incluso consideró que estarían cometiendo "mala praxis".



El funcionario advirtió que los menores de 11 años son el grupo "menos inmunizado" y analizó que ello es consecuencia de "un error" que cometió la Asociación Argentina de Pediatría, que cuestionó la vacuna y luego "se desdijo".



“Todavía hay consecuencias negativas de un error que cometió la Sociedad Argentina de Pediatría, que cuestionó la vacuna. Luego se desdijo. Pero hay todavía muchos pediatras que de una manera muy equivocada, errónea y, creo yo que haciendo mala praxis, no indican la vacuna a los chicos. Me parece que es un peligro que tienen que subsanar”, aseveró por Radio 10.



Kreplak sostuvo que "estamos trabajando fuertemente con el ministro de Educación, Alberto Sileoni, para ofrecer la vacuna en las escuelas el próximo mes, de manera tal de que los chicos puedan llegar vacunados" al inicio del ciclo lectivo.



En ese sentido. el titular de la cartera sanitaria subrayó que "tiene que haber clases presenciales, pero la población debe estar vacunada porque ello cambia notablemente la posibilidad de enfermar y de enfermar con algún problema".



Respecto de la situación epidemiológica, el funcionario estimó que "no falta mucho para que empiecen a descender los casos" de coronavirus y destacó la necesidad de continuar con la campaña de vacunación.



"En la provincia hemos comprobado que quien está vacunado tiene 36 veces menos probabilidades de tener una enfermedad fatal de aquellos que no lo están", afirmó.



En ese sentido, precisó que ya no se debe reparar tanto en la cantidad de casos diarios sino en detectar cuántos se internan o transitan la enfermedad de manera grave.



"Hay un pico de casos muy alto, pero si bien aumentan los internados, eso no es en la misma proporción ni lejanamente que la cantidad de contagiados", aclaró y destacó que hay un nivel de ocupación de camas de terapia intensiva menor al 50%.



Sostuvo que de ese total "el 16% están ocupadas por personas con Covid-19", por lo que hay "un margen todavía importante".



En ese marco, celebró que más del 90% de los bonaerenses ya cuente con la primera dosis, el 78% haya completado esquemas y el 22% tenga la tercera.



"El pase sanitario -que en la provincia es para trámites públicos, restaurantes, bares, boliches, teatros, cines, gimnasios y eventos masivos- sirve muchísimo. De hecho, estamos trabajando para implementarlo en transporte de media y larga distancia", indicó Kreplak y reconoció que "desde que empezamos a aplicarlo, nos permitió aumentar primera y segunda dosis".



Recordó que en la provincia "hay vacuna libre en primera y segunda dosis para mayores de 3 años" y subrayó que "ayer se anunció también la tercera dosis para trabajadores de seguridad, personas gestantes y quienes dan la teta, además de los mayores de 60 años, inmunocomprometidos y personal sanitario, que ya la tenían sin turno".



Aclaró que si bien la recomendación para quienes contrajeron coronavirus recientemente es "esperar 3 meses para recibir la vacuna dado que cuentan con anticuerpos", ello "no es indispensable" y pueden vacunarse "dos semanas después de recibir el alta".