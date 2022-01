A qué conocidas empresas multaron tras denuncias en el "Registro No Llame"

lunes, 17 de enero de 2022 20:26

Las denuncias al Registro No Llame, que garantiza el derecho a no recibir llamadas publicitarias, disminuyeron “considerablemente” por segundo año consecutivo luego de una fuerte estrategia de multas impuestas a empresas, informó hoy la Agencia de Acceso a la Información Pública.



La Dirección Nacional de Protección de Datos Personales informó que “luego de haber aplicado multas ejemplares durante el año 2020, bajó considerablemente el número de denuncias recibidas ante el Registro Nacional No Llame”.



De esta manera, destacaron que se logró “un alto nivel de cumplimiento por parte de las empresas que realizan publicidad y marketing telefónico”.



Durante 2021 recibieron sanciones las siguientes empresas: Telefónica Móviles Argentina S.A. (Movistar), Telefónica de Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Tarjeta Naranja S.A. y Banco Santander Río S.A.



Las multas fueron impuestas porque se verificaron incumplimientos por parte de las empresas, “que garantiza el derecho a no recibir llamadas que publiciten, oferten, vendan o regalen bienes o servicios a aquellos usuarios inscriptos en el registro”.