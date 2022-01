En febrero comienza sistema de portabilidad numérica para usuarios de telefonía fija

domingo, 16 de enero de 2022 13:54

La portabilidad en telefonía fija, que contempla la posibilidad de que el usuario pueda cambiar de operador manteniendo su número de teléfono, comenzará a aplicarse el 18 de febrero próximo en las ciudades de La Plata, Mar del Plata y Salta, según lo acordado entre los principales actores del mercado con la empresa administradora de base de datos y el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).



Hasta ahora los consumidores en la Argentina pueden cambiar de operador de telefonía móvil sin cambiar su número, un sistema que, aun con sus complicaciones, otorgó a los usuarios el derecho de retener su número sin importar qué equipo u operador tengan.



La portabilidad de las líneas telefónicas fijas, que implica de hecho cambiar la viejas conexiones denominadas "par de cobre" a otras más modernas como fibra óptica, pueden llevar en el corto plazo, por ejemplo, a la desaparición del uso del prefijo 15 para poder comunicarse con una línea móvil.



También desaparecerá la limitación geográfica, porque este ordenamiento de operadores a futuro podría permitir la portabilidad geográfica de la numeración, lo que puede significar que el número de un abonado de Córdoba -con el prefijo 0351- sea portado y ofrecido por un operador en Mar del Plata.



"Se podría avanzar en un esquema de tarifa única nacional, quitar el 15 de los números celulares, unificar y ordenar el plan de numeración del país, incluso implementar portabilidad fija-móvil / móvil-fija como existe por ejemplo en Chile y USA", sostuvieron los impulsores de la medida en un documento interno del comité de Cabase, unn asociación civil sin fines de lucro que nuclea a los principales operadores y proveedores de internet de la Argentina.



Tras el puntapié inicial previsto para febrero, para la portabilidad fija la previsión es extender la implementación a otras 20 zonas (por prefijo) a partir del 3 de marzo próximo y terminar de cubrir todo el país a mediados de ese mes.



La portabilidad en fijos es un reclamo histórico de los operadores entrantes, desde que concretó la apertura del mercado en diciembre del 2000.



Hoy por hoy, el servicio de telefonía fija que supo subsidiar la extensión de las redes móviles viene perdiendo usuarios, al punto de ubicarse en una penetración de 16,64 líneas cada 100 habitantes y del 53,84% en hogares, según los últimos datos publicados por el Enacom, que datan del segundo trimestre del año pasado.



Asimismo, los ingresos generados por el servicio de telefonía fija, considerando tanto a las dos grandes prestadoras (Telecom y Movistar) como a las cooperativas, sumaron alrededor de $17.606 millones en segundo trimestre del año pasado.



A fines de 2021, el Ente Nacional de Comunicaciones otorgó a las empresas del sector que no tienen hoy prestación de servicio de telefonía fija el routing number (RN), que funciona como identificador para cada operador ya sea una pyme con servicios de internet o un operador móvil virtual .



Con esta herramienta y el sistema de portabilidad iniciado, los operadores podrán portar la numeración de tipo fija que hoy está en pares de cobre a nuevas tecnologías VoIP, redes de fibra óptica, sistemas de PBX (centralita) en la nube, algo que ha sido muy requerido por las empresas en el último tiempo por la pandemia, el desarrollo del teletrabajo y el home office.



Desde Cabase explicaron que "la portabilidad para la numeración fija le da competencia a un servicio que antes no tenía, sumando valor y desarrollo a las redes fijas de internet y nuevas tecnologías".



Según datos del comité técnico de portabilidad técnica (Copon), la portabilidad numérica móvil, en operación desde marzo del año 2012, fue utilizada hasta ahora por más de 15 millones de líneas móviles.



Para hacer efectiva la portabilidad, tanto en móviles como en fija, se licitó la actuación de un tercero distinto a las empresas del sector que oficia como administrado de base de datos.



En Argentina la empresa Administradora de la Base de Datos (ABD) es APA S.A.; un joint venture conformado por iConectiv y Telmark, con contrato hasta 2026.



El sector se divide entre quienes anhelan la implementación de la portabilidad en fijos para sumar un servicio a sus clientes de internet.



La visión contrapuesta sostiene que es un negocio que ya no es rentable en la actualidad y la puesta en marcha de la portabilidad terminará siendo un alivio para las grandes empresas.



En rigor, la portabilidad acompañará la migración de las redes de par de cobre a servicios que corren por fibra óptica. La misma migración que vienen haciendo las grandes operadoras.



Para las grandes empresas entrantes el desafío es "modernizar un sistema que ha quedado desactualizado".



"Venimos del mundo del switching y hay que pasar a sistemas modernos con interconexiones mediante las redes de datos que darán más flexibilidad y redundancia", sostienen los especialistas.



Los números de teléfono son considerados como el identificador multioperador mundial más antiguo que existe, sobre el cual se desarrollan otros servicios.



Tener un sistema de numeración sano, moderno y ordenado entre los distintos operadores permite ofrecer estos servicios y seguir desarrollando más prestaciones garantizando el derecho de todos los argentinos a conservar su identidad, el número de teléfono de su celular, casa, comercio, negocio o empresa, coinciden los especialistas.