El Gobierno propuso a los bancos ampliar el límite de tarjetas de crédito

jueves, 9 de septiembre de 2021 16:48

La secretaria de Comercio Interior, Paula Español, destacó hoy el récord de ventas a través del programa Ahora 12 que en la primera quincena de agosto registró un incremento del 33% de las operaciones por un total de $45.000 millones, y afirmó que se trabaja con los bancos para incrementar los límites de las tarjetas de crédito para esta línea de financiación.



La ampliación de los nuevos planes de financiación en 24 y 30 cuotas fijas con tarjeta de crédito generó una reacción positiva por parte de las y los consumidores, lo que impulsó las operaciones en la primera quincena de agosto en los distintos sectores.



"Julio ya marcó un récord en cantidad de ventas Ahora 12, y el año pasado ya había sido un programa que había permitido sostener el consumo en un año tan difícil como fue 2020 en materia de pandemia", dijo Español en diálogo con radio Futurock.



La economista agregó que "en las primeras dos semanas de agosto hubo un crecimiento de 33% respecto de 2020", y observó que este incremento coincide con "el momento en el que se amplió sumando 24 y 30 cuotas".



También detalló que "Ahora 12 ya tiene 30 rubros, es muy amplio; el año pasado en contexto de pandemia sumamos otros servicios que permitieron sostener el consumo".



Al respecto, Español señaló que "Ahora 12 es el reflejo de ese proyecto, porque la propuesta es que incrementando el consumo, lo que se hace es impulsar la producción, porque solo se puede usar el programa ahora 12 en producción nacional. Es producción nacional y es empleo".



"Particularmente -recordó-, el año pasado en una situación de mucha restricción económica que vivió el mundo en su caída del producto y del consumo, estos programas permitieron alargar los tiempos de pago y sostener el consumo".



La secretaria destacó que "el relanzamiento donde se anunció la ampliación del programa en 24 y 30 cuotas, se hizo en una fábrica que produce heladeras que trabajaba a tres turnos y pocas horas durante el gobierno de Mauricio Macri; y ahora está trabajando a pleno los cinco días".



"Lo importante -continuó- no es solo lo que vende esa empresa, sino que los cientos de trabajadores de esa empresa van a poder consumir porque van a tener, o más horas de trabajo o va a haber más trabajadores".



De acuerdo con datos de Comercio Interior, el programa de fomento a la producción nacional y el consumo, Ahora 12, mostró su eficiencia durante las primeras semanas de vigencia de la nueva etapa, que incorporó los planes de 24 y 30 cuotas para productos de línea blanca y 12 cuotas para indumentaria.



Durante la primera mitad del mes de agosto se registraron 3,5 millones de operaciones, lo que significó un 33% más respecto al mismo período del 2020, con una facturación total de $45.000 millones.



La ampliación de los nuevos planes de financiación en 24 y 30 cuotas fijas con tarjeta de crédito generó una reacción positiva por parte de las y los consumidores: la venta de electrodomésticos de línea blanca, medida en cantidad de operaciones, se situó un 18% por encima del mes de agosto de 2020, y generó una facturación de $12.600 millones.



Además, las ventas de juguetes y juegos de mesa con motivo del Día de las Infancias tuvieron un salto positivo del 36% con respecto al mismo evento del año pasado y generó ventas por $1.200 millones.



En este contexto, Español dijo que "se está trabajando con el Banco Central, que también tiene diálogo permanente con los bancos, para incrementar los límites de las tarjetas".



"Nosotros desde la Secretaría de Comercio Interior lo que monitoreamos es que no se le ponga ningún tipo de límite a las compras con Ahora 12, cuando detectamos un banco que lo hacía lo imputamos y estamos en un proceso de multa, porque eso no se puede hacer", agregó.



La funcionaria sostuvo que "en lo que va del año, en los primeros siete meses ha habido un incremento de facturación del 59% y un incremento en operaciones del 24%" lo que refleja que "el programa, por suerte, está siendo capaz de seguir creciendo".



Remarcó que "de todos modos, estamos en conversaciones y ocupándonos para que este tipo de límites no sea lo que restringe la potencialidad del programa”.



Consultada sobre el dólar, dijo que "todas las previas a las elecciones se vuelve a hablar fuertemente del dólar, están los agoreros que empiezan a decir que después de las elecciones se vienen las mega devaluaciones".



"En la situación actual tenemos un tipo de cambio que es competitivo, tenemos un Banco Central que tiene reservas y no hay razón para que siga habiendo presión sobre el tipo de cambio. Nos sentimos cómodos con el tipo de cambio que tenemos y no vemos razón para que esa presión en el tipo de cambio marginal tenga que trasladarse de manera categórica", aseguró.



En referencia a los precios de los alimentos, sostuvo: "Nosotros vamos a seguir trabajando para seguir este proceso de desaceleración de precios que venimos observando desde el mes de marzo".



"En materia macroeconómica sabemos lo que fue el impacto de los precios internacionales el año pasado, tenemos todos los programas de precios de referencia que ayudan a contener estás presiones de precios", concluyó.