Seis trabajadores heridos por derrumbe de un sector de la tribuna de Ferro

miércoles, 29 de septiembre de 2021 14:14

Un sector de la nueva tribuna que construye Ferro Carril Oeste en su estadio del barrio porteño de Caballito se derrumbó esta mañana cuando iba a ser rellenada con hormigón y el accidente provocó heridas leves a seis trabajadores que fueron trasladados por el SAME a los hospitales Álvarez y Durand, informaron fuentes policiales y de la institución.



"Lo que se cayó es un sector de madera que se estaba rellenando con hormigón en la tribuna que se está construyendo sobre la calle Avellaneda en nuestro estadio", dijo a Télam el presidente de Ferro, Daniel Pandolfi.



Por el derrumbe seis trabajadores sufrieron golpes, por lo que fueron trasladados de manera preventiva por el SAME a ambos hospitales, mientras otros dos fueron atendidos en el lugar, indicaron las fuentes policiales.



Por su parte, directivos del club señalaron a Télam que los trabajadores trasladados "se encuentran en observación en los hospitales Álvarez y Durand".



Al menos tres dotaciones de bomberos acudieron al club ubicado en la avenida Avellaneda y Federico García Lorca, donde vallaron y cortaron la calle para impedir el acceso de personas.



El sector de la tribuna que se derrumbó es de madera y estaba siendo llenado con hormigón desde la calle por una grúa rellenadora que posee un brazo para cumplir con esa obra.



La tribuna que construye el club de Caballito está en su última fase, ya tiene terminados siete cuerpos de cemento y dos bandejas y el sector que se derrumbó corresponde al ultimo cuerpo de la tribuna que no posee bandeja superior, indicaron desde el club.



La obra fue iniciada hace más de un año y medio y se estima que se completaría en los primeros meses del 2022 cuando podría ser inaugurada, según informó Pandolfi.



Pandolfi afirmó que "entre 10 y 11 personas" trabajaban en la obra en el club en el momento del derrumbe, mientras unos 350 empleados lo hacían en las instalaciones.