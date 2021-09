Los detalles del intenso sismo de 5,2 en Mendoza que se percibió en San Juan

miércoles, 29 de septiembre de 2021 11:12

Un sismo de 5,2 grados en la escala Richter se produjo a las 4.53 de esta madrugada con epicentro a 69 kilómetros al sureste de la ciudad de Mendoza pero no causó heridos ni daños materiales, informaron Defensa Civil provincial y el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres).



“Inmediatamente después del primer movimiento realizamos un relevamiento en toda la provincia a través de los centros de comunicación del Ministerio de Seguridad provincial”, explicó esta mañana el director de Defensa Civil de Mendoza, Daniel Burrieza.



El primer relevamiento "dio negativo y abarcó el sureste de la provincia, Valle de Uco y el Gran Mendoza, compuestos por las localidades de Las Heras, Guyamallén, Maipú, Godoy Cruz, ciudad de Mendoza y Luján de Cuyo y no se reportaron daños”, contó el director.



Burrieza agregó que “tanto en el primer movimiento y la posterior replica de 2.9 grados que se produjo a las 5.04 se sintió especialmente en el este mendocino”.



Además, señaló que “con el correr de las horas habrá más precisiones sobre este movimiento que se produjo en la provincia y que hasta el momento no arrojó daños ni heridos”.



El terremoto, que se dio a 14 kilómetros de profundidad, se sintió en las localidades mendocinas de San Martín y las Catitas, donde estuvo su epicentro.



Según el Inpres, tuvo una intensidad IV en la escala Mercalli, lo que implica que los objetos colgantes oscilan.



En tanto que en la ciudad de Mendoza la intensidad fue un poco menor aunque también pudieron oscilar algunos objetos colgantes y ser sentido por algunas personas que se encontraban en reposo, de acuerdo a la información oficial.



El temblor también fue percibido en la ciudad de San Juan.



La réplica de 2,9 grados de magnitud sólo fue percibida levemente por personas en reposo y en edificios en la localidad mendocina de Rivadavia.