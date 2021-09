Santilli y Manes lanzarán juntos la semana que viene la campaña bonaerense

martes, 28 de septiembre de 2021 13:42

Los candidatos a diputados nacionales de Juntos en la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli y Facundo Manes, lanzarán la semana que viene la campaña en ese distrito rumbo a las elecciones legislativas del 14 de noviembre. Durante toda esta semana, los equipos de ambos candidatos mantuvieron reuniones para acordar cómo será este relanzamiento conjunto, cuyos detalles aún no fueron definidos.



Facundo Manes está en estos momentos en Madrid, donde el jueves presenta un libro en la Fundación Telefónica, mientras Santilli continúara sus recorridas por el conurbano bonaerense. Los equipos de campaña de ambos candidatos, consultados por Télam, indicaron que la idea es que durante el tramo de la campaña que se avecina, más allá de que ambos compartan algunos actos, los candidatos se dividan la provincia en sus recorridas y que cada uno mantenga su identidad.



En relación a esta división de la provincia para hacer campaña, Santilli concentrará sus esfuerzos en la primera y tercera sección electoral del conurbano, donde obtuvo más votos, y donde también el Frente de Todos (FdT) concentrará sus esfuerzos. Manes, por su parte, intentará reforzar el voto que obtuvo en el interior de la provincia, sobre todo en los pueblos rurales donde la presencia de la Unión Cívica Radical (UCR) es fuerte.



Entre los estrategas electorales del espacio ya circulan encuestas en torno a fidelización del voto, que indican que el 85% mantendría su voto de las PASO. Sin embargo, reconocen que la elección será pareja y que la ventaja de 4 puntos sacada en las PASO por Juntos ante el FdT en territorio bonaerense no es suficiente como para dar por ganada la elección.



En el análisis del voto a conquistar, apuntarán a los 800.000 bonaerenses que eligieron otras fuerzas el 12 de septiembre, partidos políticos que no lograron pasar el umbral del 1,5% que marca la ley para entrar en las generales, y cuyos votantes ahora tendrán que buscar otras opciones.



También apuntarán a los votantes que en las PASO se dan más libertad a la hora de elegir, pero luego concentran su elección en el llamado "voto útil", y en quienes no fueron a votar. En las PASO del 12 de septiembre último, votó un 68% del padrón habilitado en territorio bonaerense, y en las distintas campañas se analiza hasta cuánto podría crecer esa participación, estimándose su posible ampliación al 75%.



Desde un análisis cualitativo de los números, en la campaña de Juntos creen que entre quienes no fueron a votar hay ciudadanos de zonas céntricas de clase media y media alta del conurbano, que en principio serían más proclives a Juntos, y otras zonas de barriadas más populares donde históricamente el voto suele favorecer al Frente de Todos.