Desarrollo Productivo destinará $ 3.000 millones para impulsar a las Pymes

miércoles, 22 de septiembre de 2021 09:07

El Ministerio de Desarrollo Productivo lanzó la convocatoria para la línea Transformación Productiva Pyme por $ 3.000 millones, que tendrá el respaldo del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (Fondep) y estará destinada a micro, pequeñas y medianas empresas con proyectos estratégicos que mejoren su productividad, aumenten las exportaciones y que impulsen el desarrollo de su cadena de valor.



Lo hizo a través de la resolución 585/2021 publicada hoy en el Boletín Oficial, que crea el Programa de Desarrollo Productivo Pyme, a cargo de la de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, y que brindará asistencia de hasta $ 40 millones en aportes no reembolsables (ANR) a las empresas con proyectos estratégicos de productividad, para impulsar la transformación de las mipymes, el desarrollo de su cadena de valor e incrementar las exportaciones.



Esta nueva línea de transformación productiva pyme propone aumentar la inversión de las empresas en procesos tecnológicos que les permitan optimizar su producción; fortalecer su reconversión productiva; aumentar y mejorar la oferta de productos; incrementar los productos exportables y consolidar destinos de exportación.



También en promover el agregado de valor a la producción a través del diseño, la innovación y la tecnología 4.0.



A su vez, el programa promueve proyectos de actividades productivas de la economía verde, eficiencia en recursos, implementación de procesos circulares y adecuación ambiental.



Para solicitar el ANR, las empresas deberán tener Registro Mipyme vigente y al menos dos años de actividad.



El aporte no reembolsable cubrirá hasta el 70% del proyecto estratégico de cada empresa, que deberán aportar al menos el 30% del monto total de la iniciativa.



Las pymes interesadas en la convocatoria del programa de Transformación Productiva Pyme deberán estar dedicadas a la producción de manufacturas de origen industrial o agropecuario, o a servicios que tengan un proyecto de desarrollo sostenible.



La asistencia de los aportes no reembolsables financiará servicios de consultoría y asistencia técnica, orientados a incorporar mejoras en aspectos técnicos, comerciales y productivos, tales como certificaciones, ensayos, homologaciones, habilitaciones, diseños de moldes y matrices, programación de sistemas digitales, implementación de mejoras en desarrollo sostenible y de tecnologías de gestión.



Asimismo, financiará la adquisición de bienes de capital nuevos de origen nacional, equipamiento e instalaciones y puesta en marcha, y la ampliación de planta o modernización tecnológica. También financiará hasta el 10% del monto total del ANR en capital de trabajo incremental asociado al proyecto.



Este rubro podrá contemplar la adquisición de insumos, materias primas y bienes intermedios, salarios de nuevas incorporaciones de personal sin incluir el pago de los aportes ni las contribuciones de la seguridad social.