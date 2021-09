Alberto Fernández: "estamos empezando esta etapa de reflexión"

lunes, 20 de septiembre de 2021 16:51

Tras la lectura del decreto correspondiente y antes de que los ministros realicen la jura, el presidente Alberto Fernández tomó la palabra e hizo una reflexión crítica sobre los cambios en su Gabinete.

“El domingo pasado el pueblo dio un veredicto. Iba a tomar cuenta los reclamos y qué cosas debemos hacer; y a lo largo de la semana escuché a muchos y quiero cumplir con mi palabra de entender por qué la gente votó como votó”.

" Nunca los debates me han afectado o preocupado. Me preocupa mucho más un movimiento político silenciado y que no discute que uno que reflexiona”, dijo el Presidente y agregó: “Ahora estamos empezando en esta etapa de reflexión”

“Lo que se viene tiene que ver con decisiones que vamos a tomar ahora que ya teníamos prevista de antemano y que tienen por objeto dar respuesta a una parte del electorado argentino que la pandemia lo afectó y todo el crecimiento económico no llegó a ellos con la velocidad que nosotros queríamos que llegue y en eso ya estamos trabajando”, afirmó Fernández.

“Hay dos países en pugna”, dijo el primer mandatario y señaló: “No es casual que haya elegido a un gobernador norteño para que se haga cargo de la jefatura de gabinete”.

En otro tramo de su discurso, el Presidente aseguró: “No me van a ver atrapado en disputas innecesarias o internas. Mi única preocupación es que los argentinos vuelvan a ser felices después de tantas desdichas”. “Hay un país que reconstruir donde el trabajo tenga sentido, donde todos recuperemos la dignidad donde encontrar un sustento diario en nuestras vidas”, añadió.

“Agradezco a los ministros que me acompañaron, busqué entre aquellos que me acompañaron en el maravilloso gobierno de Néstor Kirchner”, dijo el primer mandatario y afirmó: “Vamos a seguir trabajando todas y todos juntos, a recuperar el diálogo que la pandemia nos hizo perder”. “En la argentina que tenemos que construir todos y todas hacen falta, nadie puede quedar afuera”, concluyó.

Luego fue el momento de la jura de los ministros. El primero fue Juan Manzur que asumió como Jefe de Ministros.