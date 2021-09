Palazzo llamó a establecer "una mesa de diálogo" en el FDT para resolver las tensiones

viernes, 17 de septiembre de 2021 11:23

El candidato a diputado nacional del Frente de Todos (FDT) por la provincia de Buenos Aires y titular de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, llamó hoy a consolidar "una mesa de diálogo" en ese espacio, de cara a las elecciones generales del 14 de noviembre, y afirmó que confía en que las "tensiones políticas" dentro de la coalición van a resolverse.



"Me parece que debería haber una mesa de diálogo que supongo que las principales figuras deben estar tirando los puentes para ello. Y resolver esto diferendo por el bien de todos", sostuvo Palazzo en diálogo con Radio Con Vos. En ese sentido, llamó a consolidar la "unidad" para evitar que la derecha "avance electoralmente" y consideró que, luego del resultado de las PASO y de que el presidente Alberto Fernández "haya asumido la derrota", todos tendrían que haber presentado la renuncia para que se adopten "nuevas políticas y funcionarios".



"Son tensiones políticas que suben de tono y que no le gustan a nadie, pero que termina resolviéndose", apuntó. Además, afirmó que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, es "un tercer integrante que tiene templanza" para encontrar consensos, y sostuvo que hay dirigentes tanto en el espacio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner como en el del Presidente que pueden acompañar este proceso "de tender puentes".



"Siempre existen tensiones internas de poder, pero después tiene que haber una síntesis. El dilema es que esas tensiones se han exteriorizado. Ahora debería haber una situación más calma, donde los dirigente tiendan puentes", opinó Palazzo. Agregó que el pueblo votó a "un espacio diverso y no a alguien particular", pero que es innegable que Cristina Kirchner es "quien lleva el mayor peso del voto" y que su opinión "tiene que ser escuchada y debatida".



Por otra parte, sostuvo que el Presidente "ha desarrollado una política en situaciones absolutamente adversas" como lo es la pandemia y ha puesto "mucho sacrificio", pero indicó que ha habido errores asociados a la inflación y al control de precios. "La falta de control de precios termina siendo funcional a lo que decimos combatir porque los formadores de precios se llevan una renta sideral", afirmó. Por último, destacó que es "una situación que no le gusta a nadie" y alentó a ver al Presidente y a la Vicepresidente "encontrando una síntesis" y resolviendo el conflicto con "las medidas correctas".



"Esta claro que hay una disposición, lo que se discute de fondo es cómo corregir los problemas que tiene la sociedad y hay una diferencia en el camino de salida. Confío en que se va a corregir porque a nadie le gusta esta situación", concluyó.