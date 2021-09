"Suelten a Los Monos o vamos a matar a todos los fiscales", la nueva amenaza a la Justicia rosarina

jueves, 16 de septiembre de 2021 00:00

El Poder Judicial de Santa Fe recibió un nuevo mensaje mafioso en el que se amenaza con "matar a todos los fiscales" si no liberan "a los Cantero y a Los Monos", mientras se lleva adelante el juicio oral en Rosario al jefe de esa narcobanda por al menos 12 balaceras contra sedes judiciales y domicilios particulares de jueces.



En tanto, una mujer y su hijo fueron detenidos entre anoche y hoy por la Policía santafesina como sospechosos de ser quienes realizaron esa amenaza vía telefónica, informaron fuentes oficiales. La mujer, de 38 años, fue apresada ayer por la noche y sería la titular de la línea desde la que un hombre llamó a la central 911 para decir "suelten a los Cantero, suelten a Los Monos o vamos a matar a todos los fiscales".



Voceros del Ministerio de Seguridad indicaron a Télam que el hijo de 19 años de la sospechosa fue detenido hoy, en el barrio Tablada de la ciudad de Rosario, luego de un allanamiento que la Policía realizó al domicilio de un hermano, que no fue arrestado. Las detenciones fueron ordenadas por el fiscal que investiga las nuevas amenazas a la Justicia, Franco Carbone, quien había ordenados medidas para identificar al autor.



Fuentes de la investigación indicaron que el joven sería el autor de la llamada, para lo cual habría utilizado un teléfono celular de su madre. Como consecuencia de ese llamado anónimo recibido el lunes se inició una investigación judicial a cargo de Carbone, mientras que el Ministerio de Seguridad reforzó la custodia del Centro de Justicia Penal, donde se realiza el juicio a Ariel "Guille" Cantero, y a los fiscales que participan del proceso.



Una amenaza similar recibió también la central 911 en 2018, aunque en aquella ocasión estaba dirigida contra jueces de Rosario en vez de fiscales, por lo cual está siendo juzgado ahora el jefe de "Los Monos". El vocero del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Sebastián Carranza, dijo a Télam que la amenaza telefónica ocurrió "el lunes a la tarde con un llamado al 911" por parte de un hombre que repitió la misma frase en dos oportunidades, tras lo cual cortó la comunicación.



El vocero recordó que la frase fue similar a un llamado realizado en 2018 también al 911, aunque en esa oportunidad el mensaje fue dirigido a los jueces que habían condenado a Cantero y otros cabecillas de la banda "Los Monos". De acuerdo a la investigación, aquella amenaza se hizo desde un teléfono celular sin chip, puesto que permite realizar llamadas de emergencia, como las dirigidas al 911.



El Ministerio de Seguridad provincial, que tiene a cargo el operativo en el Centro de Justicia Penal de Rosario en el que se realiza el juicio, reforzó desde el lunes la custodia del edificio y también la de los fiscales, dijeron fuentes oficiales. "Guille" Cantero está siendo juzgado al igual que otros miembros de la misma narcobanda aunque no lo hacen de manera presencial, sino por videoconferencia desde la cárcel federal de Marcos Paz, donde cumple condena.



Carranza explicó que si bien la amenaza hace alusión a la familia Cantero, "no se descarta ninguna hipótesis" sobre el posible autor, "tanto de la banda que es investigada como de otras organizaciones criminales". Es que en otras ocasiones una banda enfrentada a "Los Monos", liderada por Esteban Alvarado, buscó inculpar de delitos propios a la familia Cantero utilizando un cartel que había aparecido en asesinatos que decía: "Con la mafia no se jode".



El 19 de agosto pasado, un día antes de que se iniciara el juicio a Cantero y otras seis personas por 12 hechos de balaceras a domicilios de magistrados y edificios judiciales, el Centro de Justicia Penal de Rosario fue baleado por desconocidos. En la investigación de esos hechos, el fiscal Carbone pidió el allanamiento de la celda que "Guille" Cantero ocupa en el penal de Marcos Paz, donde se encontró un teléfono fijo a su disposición y se presume que pudo haber sido utilizado para planificar ese ataque.



Cantero está acusado en este juicio como presunto instigador de 7 de las 12 amenazas y balaceras a objetivos judiciales, todas ocurridas en 2018 luego de conocida la condena a la narcobanda que lideró, y que en su caso lo sentenció a 22 años de prisión.