Ferraresi anticipó que este jueves "habrá anuncios" en materia económica

miércoles, 15 de septiembre de 2021

El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, adelantó que mañana "habrá anuncios del presidente" Alberto Fernández de "índole económico" porque "hay mucha gente que la está pasando mal y está golpeada por la pandemia" de coronavirus, y agregó que en la elección primaria del pasado domingo "la gente tocó un timbre" y el Gobierno escuchó.



"Este jueves habrá anuncios por parte del Presidente, que está analizando con su equipo las cosas que puede plantear y los ministros tenemos que acelerar las políticas que tenemos", dijo Ferraresi en declaraciones a Radio 10.



Agregó que esos anuncios que mañana hará el primer mandatario buscarán "resolver cuestiones económicas" de la gente porque “el bolsillo es muy sensible" y "hay mucha gente que la está pasando mal y está golpeada" debido a los efectos de la pandemia por coronavirus.



En cuanto al resultado desfavorable obtenido por el Frente de Todos (FdT) en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), el titular de la cartera de Desarrollo Territorial y Hábitat, fiel a su estilo y sin rodeos, tomó una escena del boxeo para graficar los sucedido: “Nos dieron una piña, nos contaron hasta ocho y todavía estamos de pie y seguimos en la pelea”.



Ferraresi valoró que el Gobierno enseguida tomó el mensaje de la ciudadanía, expresado a través de las urnas, y desde ese momento trabaja para poder dar lo que la gente espera.



"Fue una elección en un contexto difícil en la que la gente tocó un timbre y nosotros escuchamos”, resumió Ferraresi, para quien el primer análisis del resultado de las PASO es que "no alcanzó lo que hizo el Gobierno” porque, aún con la asistencia y los recursos que destinó para que los sectores más vulnerables de la sociedad y de la economía transiten lo mejor posible la pandemia, "hay mucha gente que la está pasando mal y está golpeada" por el efecto de la pandemia.



El exintendente de Avellaneda atribuyó el resultado de las PASO a que "no hubo propuestas claras a futuro".



"En las elecciones, cuando uno no genera la expectativa a futuro, no se logra el compromiso electoral y por lo tanto no hemos tenido la suficiente claridad en lo que proponemos, ya que las elecciones no se ganan por lo que uno hizo sino por lo que uno propone y me parece que ahí fue donde nos faltó”, analizó.



Y agregó: "Probablemente muchos perdieron la ilusión de que podamos resolverle la vida a la gente. Tenemos dos meses para recuperar esa confianza", planteó.



Sobre el rendimiento electoral de Juntos por el Cambio (JxC), reconoció que “la oposición ha hecho una muy buena elección", pero recordó que "sacó menos votos que en el 2019"



"No es que se fueron todos nuestros votantes para el otro lado como una marea”, advirtió en ese sentido y estimó: “Hay que cambiar cuestiones estructurales que tienen que ver con la creación de puestos de trabajo y lograr que los privados tengan la vocación de invertir”.



El Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat manifestó que el Gobierno nacional “necesita acelerar" porque se hizo "mucho", pero ahora queda por delante "la tarea" de "profundizar para dinamizar más rápido y ver los logro en menor tiempo”.