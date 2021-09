No votaste en las PASO 2021: ¿Cuánto tenés que pagar y cómo hacerlo?

martes, 14 de septiembre de 2021 11:55

Este domingo se realizaron las elecciones PASO 2021 en todo el territorio nacional. Sin embargo, una parte del electorado no se presentó a votar. Es por ello, que si es mayor de 18 y menor de 70 años, y no puede justificar su ausencia en estas elecciones legislativas, le corresponderá una multa económica y será incorporado al Registro de Infractores.

Aquellos personas que no cumplieron con su deber cívico deberán justificar ante la Justicia Nacional Electoral. En este contexto de pandemia de coronavirus, se sumaron nuevas regularizaciones por las cuales los ciudadanos estaban exceptuados de prensentarse a los colegios a emitir su voto.

Algunas de ellas eran: ser caso positivo de covid-19, ser contacto estrecho de una personas que contrajo el virus o presentar síntomas compatibles a la enfermedad.

En ese sentido, quienes no votaron por alguna de estas razones se pueden presentar en la Cámara Nacional Electoral con el DNI y el comprobante o certificado. En ese momento se le entregará una "Constancia de no emisión del voto", algo que sirve, sobre todo, para no integrar el Registro de Infractores y evitar la multa.

Además, para este domingo las autoridades tomaron diferentes medidas para evitar que en los lugares de votación se generen aglomeraciones y se difundieron recomendaciones como respetar siempre el distanciamiento social y evitar usar la lengua para cerrar el sobre.

La obligación de sufragar en Argentina está vigente en la Constitución Nacional. De no emitir su voto, cuenta con 60 días luego de la elección para presentar su justificación. En el caso de no presentar una constancia de por qué no participó en las elecciones recibirá una penalización monetaria.

Para regularizar esta situación, se debe abonar la multa que va de 50 a 500 pesos, prevista en el Art. 125 del Código Electoral Nacional y la Acordada 13/2013 de la Cámara Nacional Electoral. Además, se lo incluirá en el Registro de Infractores.

Para pagar la multa, se debe ingresar a https://infractores.padron.gob.ar/. Allí se deberá ingresar sus datos personales y un código de validación. Luego, se tendrá que presionar "GENERACIÓN DE BOLETA DE PAGO DE MULTA" para ser derivado a un menú de posibles medios de pago.

En este caso, al hacer click en "Otros medios de pago". se debe generar una boleta. Una vez terminado este paso, tendrá que completar los datos personales. Y, por último, se debe seleccionar la tarjeta de débito o crédito correspondiente. Incluso, se puede hacer mediante Pago Fácil; Rapipago o Cobro Express.

Por su parte, si elige la opción Banco Nación, de concurrir a la una sucursal que le resulte más conveniente con la boleta impresa y abonar en ese lugar, presentándose en las ventanillas correspondientes. Concretado el pago, no se debe hacer ninguna otra gestión ya que el Banco Nación comunica el trámite a la Justicia Nacional Electoral.

Esta novedad puede demorar 48 hs aproximadamente en ser reflejada en el Sistema de Consulta del Registro de Infractores.

Fuente: Crónica