La conmovedora carta de un padre que preparó el cumpleaños de su hija y se hizo viral

martes, 14 de septiembre de 2021 11:31

La historia conmueve y se hizo viral. Un padre de Lomas de Zamora escribió un posteo en facebook y en menos de 48 horas fue compartido 28 mil veces, además recibió millones de mensajes.

El hombre narró en la red social la difícil situación que le tocó vivir cuando organizó el cumpleaños para su pequeña hija pero ella nunca llegó. La nena cumplía 6 años y no vive con él. Pero ese día tan especial lo iba a pasar con él.

"Acá estoy en el cumple numero 6 de mi hija. No pude hacer mucho más que esto en solo 3 dias de preparacion que me dijeron que podía festejar el cumpleaños en mi casa", comienza el posteo que moviliza a las redes sociales.

Luego agrega: "A PESAR DEL CORTO TIEMPO hice todo lo posible por comprar la comida, candy bar, castillo inflable, regalos, invitados!! Todo hermoso quedó para mi gusto y por solo tener 3 días de preparación... no dormi en toda la noche nervioso por ser el primer cumple que yo solo me encargara de todo".

En el posteo, el hombre contó que se levantó temprano y anduvo "para todos lados". Luego llegaron los invitados y jugaron, comieron y todos muy feliz. Pero él no pudo ser feliz porque su hija no estuvo ahí.

"Mi corazón se destroza por dentro y no paro de llorar!!! solo me faltaba la invitada mas importa MI HIJA". Según indicó en el texto, le avisaron por teléfono que la hija no iba a ir al cumpleaños pero se desconoce los motivos.



"Nunca hice esto pero hoy empieza una nueva etapa para mí!! Y JURO QUE ESCRIBI ESTO PARA QUE EL DIA DE MAÑANA HIJA VEAS Q PAPA HIZO TODO COMO TE HUBIESE GUSTADO A VOS.. TE AMOOO", finalizó el posteo.