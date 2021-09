Con mecanismos inéditos, arrancó el escrutinio definitivo de las PASO

martes, 14 de septiembre de 2021 21:55

Con mecanismos inéditos, cambios de sedes y estrictos protocolos de cuidado por la pandemia de coronavirus, en las próximas horas se iniciará en todo el país el escrutinio definitivo de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), que se disputaron el domingo último.



Al igual que ocurrió con las PASO, para las que se sumaron nuevas sedes de votación y se implementaron medidas sanitarias específicas, la Covid-19 obligó también en esta instancia a fijar nuevos escenarios de trabajo.



Por ejemplo, en CABA el conteo final no se realizará esta vez en la Legislatura porteña, sino que se optó por otro edificio de la comuna, y en la provincia de Buenos Aires se decidió desdoblar el escrutinio en dos ámbitos diferentes.



De acuerdo con el cronograma establecido, la justicia electoral de cada distrito debe iniciar el conteo final de los sufragios en las 48 horas siguientes a los comicios (PASO), una vez concretado el escrutinio provisorio que finalizó ayer, con entre el 95 y el 99% de las mesas de todo el país escrutadas.



Además, quedó cumplido -sin inconvenientes- el plazo para la recepción de protestas o reclamos sobre posibles "vicios en la constitución y funcionamiento de las mesas".



El Código Nacional Electoral establece que el escrutinio definitivo no debe interrumpirse, por lo cual los distritos más chicos podrían tenerlo terminado entre el jueves y el lunes próximo, pero, por ejemplo, para Buenos Aires se estima que durará un total de 10 días, con jornadas de 8 a 18, por ser la provincia con mayor volumen de votantes.



En CABA, el recuento de la elección porteña se iniciará mañana a las 18 en un edificio contiguo a la sede del Gobierno de la Ciudad, en el barrio de Parque Patricios, y no en el ámbito habitual, la Legislatura porteña.



El escrutinio definitivo en CABA está a cargo del presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso, el presidente de la Cámara Civil y la jueza electoral de la Ciudad de Buenos Aires, María Servini.



Escrutado el 98,65% de las mesas de la ciudad de Buenos Aires, Juntos por el Cambio (JxC) obtuvo el 48.19% de los votos -con la sumatoria de las tres listas del espacio, encabezadas por María Eugenia Vidal, Ricardo López Murphy y Adolfo Rubinstein-; el Frente de Todos (FdT), con Leandro Santoro al tope, consiguió el 24,66% de los apoyos y La Libertad Avanza, con Javier Milei a la cabeza, el 13,66% de los sufragios.



De igual manera, el Teatro Argentino de La Plata y el Pasaje Dardo Rocha serán los escenarios donde se realizará desde mañana el conteo final de los sufragios de los habitantes de la provincia de Buenos Aires.



Los cuidados y protocolos impuestos por la pandemia de coronavirus obligaron a desdoblar las sedes para evitar el aglomeraciones entre algo más de 200 empleados asignados a la tarea y los representantes partidarios.



A partir de las 8, se dará inicio al proceso en la capital provincial, confirmaron voceros del juzgado federal 1 con competencia electoral, que precisaron además que el recuento se extenderá a lo largo de 10 días.



Con el 96,91% de las mesas escrutadas, en Buenos Aires, Juntos logró el 37,99% de los votos - sumando las listas de Diego Santilli y Facundo Manes- y el Frente de Todos, con Victoria Tolosa Paz como primera precandidata, el 33,64%.



El juez federal Alejo Ramos Padilla dará inicio a las 8 al escrutinio en el Teatro Argentino de La Plata y, unos minutos después, a las 8.15 lo hará en el Pasaje Dardo Rocha, ubicado en la calle 50, entre la 5 y la 7.



Luego, pasado el mediodía, Ramos Padilla, junto al presidente de la Corte Suprema bonaerense, Luis Genoud, y al titular de la Cámara Nacional Electoral, Santiago Corcuera, constituirán -mediante un acta- la Junta Electoral Nacional de cara a las elecciones legislativas del 14 de noviembre.



Córdoba, la segunda en número de electores después de Buenos Aires, ya inició esta tarde el proceso del escrutinio definitivo, en el edificio de Tribunales Federales de la capital local, con la participación de los fiscales de las distintas expresiones políticas representadas en 23 listas en la provincia, se informó oficialmente.



A partir de mañana esa tarea se extenderá en la franja horaria de 8 a 20, hasta concluir el proceso de verificar las actas y los votos de cada una de las mesas y de las urnas que, según las estimaciones, podría concluir en la tarde del viernes o el sábado próximo.



En ese proceso también se resolverá sobre los votos recurridos, impugnados y comando que, en el caso de la categoría para diputados fue el 0,07% (1.397 votos) y en la categoría para senadores el 0,07% (1.414 votos).



Otra provincia con peso en cantidad de votantes, Santa Fe, arrancará mañana a las 8 con el recuento final y, según el secretario del Tribunal Electoral, Pablo Ayala, los resultados podrían estar entre el domingo y el lunes próximo, dado que "no se registraron impugnaciones de ningún tipo".



"El escrutinio se hace sobre actas como dicta el código electoral y si surge alguna inconsistencia grave se pide la urna para hacer conteo de votos", explicó Ayala y detalló que en esta instancia se respeta el orden por abecedario, es decir que se inicia con el departamento Belgrano, desde la mesa 1 hasta completar la totalidad de mesas.



Finalmente, manifestó que "si bien el escrutinio provisorio muestra una proyección marcada porque se realizó sobre un 98 por ciento de los telegramas, lo que define como quedan ordenadas las listas, es el conteo definitivo donde se cruzan las actas nuevamente".



Con el 99,32% de las mesas de la provincia mediterránea escrutadas, Juntos por el Cambio logró el 47,55%, seguido por Hacemos por Córdoba, del gobernador Juan Schiaretti, con el 24,56%, mientras que el Frente de Todos sumó el 10,92% de los votos.



Por otra parte, la Cámara Nacional Electoral recordó que, aquellos que no hayan votado en las PASO del domingo tienen 60 días posteriores a la elección para justificar la no emisión del voto, según el Artículo 125 del Código Nacional Electoral (CNE).