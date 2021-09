Preocupación por casos de variante Delta en un colegio porteño

lunes, 13 de septiembre de 2021 22:02

La presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE), Florencia Cahn, indicó hoy que "la variante Delta tiene circulación comunitaria" pero "no es predominante" y respecto a los contagios de coronavirus en la escuela ORT del barrio porteño de Belgrano aseguró que "cuando se diagnostican muchos casos en un solo lugar siempre preocupa".



Sobre la expansión de la variante Delta a nivel nacional, la médica infectóloga afirmó que hay "circulación comunitaria, pero no es todavía la variante predominante en el país" y explicó que "desde que empieza a circular pasan unos meses hasta que se hace predominante".



"La variante que predomina en el país es la variante de Manaos", señaló Cahn en declaraciones a Radio Colonia y advirtió que "hay que tener cuidado porque puede haber un aumento en el número de casos".



"Si la variante Delta se hace predominante pero encontrando a la mayor parte de la población susceptible vacunada con dos dosis lo más probable es que eso no tenga una consecuencia en cuanto a las internaciones, las formas graves y las muertes", precisó la especialista.



Sobre los 43 contagios de coronavirus en la escuela ORT del barrio porteño de Belgrano, entre los cuales tres se corresponden con la variante Delta, la médica dijo que "cuando se diagnostican muchos casos en un solo lugar se habla de un brote y eso siempre preocupa".



En este sentido, agregó que "la variante Delta es más transmisible de persona a persona, es decir que así como con la variante original cada infectado podía transmitirle el virus a otros dos o tres susceptibles, en la Delta ese número es de cinco o seis".



Por esta razón, remarcó que es "fundamental continuar con las medidas de cuidado a pesar de estar vacunados".



Asimismo, advirtió que "todavía hay gente que usa mal el barbijo, que no se cubre la nariz; vamos más de un año y medio de pandemia y hay algunas cosas que todavía no aprendimos".



Por otro lado, consultada sobre la circulación de la nueva variante Mu, explicó que "por ahora se sabe poco y no parece ser más dañina que otras variantes".



"No tenemos circulación de esa variante en el país", agregó Cahn y advirtió que "todas las variantes que van surgiendo eventualmente pueden ingresar en la Argentina porque vivimos en un mundo globalizado".