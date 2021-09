Nordelta: Carpincho enojado porque no lo dejaron votar

domingo, 12 de septiembre de 2021 11:35

Este domingo todos quisieron ir a votar en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, incluso los carpinchos de Nordelta. Todo transcurría con normalidad en aquella zona porteña, hasta que llegó un personaje a ponerle color a la jornada.

Es que una persona de traje, pero con cabeza y manos disfrazadas de carpincho intentó ingresar a una escuela para votar pero no lo dejaron. Es que para poder cumplir con los protocolos de todas las elecciones, los presidentes de mesa y los fiscales tienen que corroborar su identidad, y aparentemente no quiso sacarse la careta para "no romper la magia".

El disfraz no fue casual sino que está relacionado con la invasión de estos animales que tienen los vecinos de la zona. Es que el barrio se construyó en la zona de humedales que eran su hábitat natural y los animales se fueron corriendo cuando comenzaron las obras pero ahora volvieron en busca de comida.

La presencia de los carpinchos ha generado polémica desde el primer momento porque por un lado están quienes defienden su presencia en el lugar y estiman que habría que generar una política para asegurarles un espacio seguro. Por otro, hay vecinos que aseguraron que generaron importantes daños materiales en sus viviendas (se comen las plantas decorativas) e incluso hasta accidentes de tránsito.