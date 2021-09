Comerciantes mendocinos alertaron sobre la venta de fernet adulterado con tinta

miércoles, 1 de septiembre de 2021 12:15

Comerciantes de la localidad mendocina de Maipú alertaron hoy que fueron engañados al adquirir fernet de una reconocida marca a muy buen precio, que resultó estar adulterado con tinta.



Los vendedores denunciaron en redes sociales que fueron compradas a personas que se hicieron pasar por repositores y ofrecían las botellas de más reconocida marca de fernet a muy bajo precio, unos $2.000 la caja de seis botellas, pero resultó que incluía agua y tinta.



El director de Intendencia de la Municipalidad de Maipú, Luis Novillo, informó hoy que “no han recibido denuncias” sobre este tipo de estafas y pidió a los vendedores “no comprar ni esta bebida ni ningún otro producto si es de dudosa procedencia y si conocen de algún estafador, hacer la denuncia”.



Novillo llamó a realizar la denuncia a la dirección de la Fiscalización y Control o al Centro de Atención al Vecino al 08002228030 y "no tentarse con precios baratos que pueden parecer una oportunidad de negocio, pero son un riesgo de estafa".



Asimismo, desde la comuna advirtieron el peligro de posibles casos de intoxicación "por el posible consumo de esa tinta que no se sabe si es tóxica”, casos que, según aseguraron hoy, "aún no fueron denunciados ni detectados".



El alerta se publicó ayer en un video que se viralizó en las últimas horas, en el que la esposa de un reconocido comerciante de Maipú advierte sobre esta modalidad de estafa y puede verse como los delincuentes habían rellenado las botellas vacías con agua y tinta y hasta soldado el precinto de la tapa.



En el video se ve claramente el color oscuro del líquido y hasta se puede observar cómo han cerrado la botella.