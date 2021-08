Solá consideró "muy bueno" el nivel de "diálogo político" entre la Argentina y Estados Unidos

lunes, 9 de agosto de 2021 15:15

El canciller Felipe Solá definió hoy como "muy bueno" y de "confianza" el nivel de "diálogo político" que mantienen la Argentina y Estados Unidos y aseguró que existen "coincidencias" en temas importantes entre ambas naciones. Además, en diálogo con El Destape Radio, Solá evaluó que Estados Unidos respeta "las posiciones históricas de la Argentina, como la no injerencia en asuntos internos de otros países y la defensa de los derechos humanos, sea donde sea".



"EEUU cree que la Argentina es un país con identidad fuerte en sus posiciones internacionales, con una democracia estable y de partidos y alianzas fuertes a la hora de las elecciones, y que tiene graves problemas económicos, pero de los cuales sale, porque la Argentina siempre ha salido", sostuvo y apuntó: "la mirada es que somos serios y moderados, sobre todo a la hora de la capacidad de dialogar".



Solá se refirió así al vínculo entre Argentina y Estados Unidos, profundizado con la reunión que el viernes pasado el presidente Alberto Fernández mantuvo con el asesor estadounidense de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, en la residencia de Olivos. "El nivel de diálogo político con Estados Unidos es muy bueno y es de confianza", aseguró el canciller, al referirse a la reciente visita del enviado de la Casa Blanca.



Solá evaluó, en ese sentido, que "hay una coincidencia en algunos temas muy grandes; más allá de algunas posiciones que pueda llegar a tener Argentina sobre algunos temas que pueden ser controversiales para ellos, como Venezuela, Cuba o Nicaragua". "Estados Unidos quiere una relación de diálogo y de confianza política importante, y Argentina la acepta", declaró el canciller, quien además destacó el respaldo estadounidense a las negociaciones que el país mantiene con el FMI.



Al respecto, Solá expresó que "el secretario de Estado, Antony Blinken, me había anticipado en Italia en el marco de la reunión del G20 que Estados Unidos apoyaría a la Argentina en la negociación con el FMI, y que iba a intervenir si era necesario y al final de la negociación, como criterio general".



El jefe del Palacio San Martín remarcó además que, en su reunión del pasado viernes con el funcionario norteamericano, "el presidente Fernández le dijo a Sullivan que él está muy agradecido a Rusia y a China por el tema de las vacunas, y también muy agradecido a los EEUU por la donación de tres millones y medio de dosis de Moderna", indicó Solá.



En torno a la cuestión del 5G, otro de los temas abordados en las reuniones que Sullivan mantuvo con funcionarios nacionales, dijo que "es un tema estratégico de EEUU y la Argentina no ha abierto sus puertas a incorporarlo todavía, pero es un tema bastante clave porque el que tenga el 5G tiene la posibilidad de obtener una enorme cantidad de datos de los usuarios".



Sin embargo, aclaró que "el presidente Fernández tomó distancia, porque falta bastante tiempo; Argentina cuando llegue el momento hará lo que le convenga y de la forma más abierta al estilo de una licitación". Por otra parte, el canciller destacó especialmente la reunión especial del Consejo Económico y Social, que se llevó a cabo el viernes último en el Palacio San Martín y que contó con la participación del secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz.



Allí, representantes empresariales, sindicales, del sistema productivo, académico y científico, explicaron a Sullivan y la delegación sus posturas hacia la reconstrucción pospandemia de nuestro país. "Escucharon a representantes de las automotrices, de laboratorios, de industrias de investigación y desarrollo, y de industrias del conocimiento, y además a cuatro gremialistas. Esa reunión fue excelente, y creo que Sullivan y su comitiva se llevaron una idea de una parte de la industria y la economía que son de punta o pretenden serlo", detalló Solá.



En ese sentido, evaluó que "sobre todo estuvieron muy bien los hombres del gremialismo, uno apoyando totalmente a la industria automotriz y los proyectos de crecimiento, y los otros hablando de la situación argentina y remarcando la cuestión de la deuda".

"De todo eso, surgió una gran armonía. Luego de eso, Sullivan dijo que las clases medias hacen a los países y afianzan la democracia y que a las clases medias las hacen los sindicatos", cerró el canciller.