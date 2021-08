Kulfas: "A pesar de la pandemia se avanzó en medidas de desarrollo productivo"

lunes, 9 de agosto de 2021 15:27

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, destacó hoy que la Argentina avanzó en medidas de desarrollo productivo aún en pandemia y afirmó que hay "oportunidades concretas" de empleo en el sector de la economía del conocimiento.



"Esta es la Argentina que se viene, una Argentina que supera la pandemia en base a la mayor campaña de vacunación de la historia, que nos permite ir saliendo claramente con nuevas medidas", dijo Kulfas al participar en Tecnópolis de la apertura del Hackatón Federal Argentina Programa, un proyecto colaborativo para desarrollar ideas y soluciones tecnológicas sobre ambiente y la educación del futuro.



Señaló allí que "vamos a lanzar una tarjeta de Argentina Programa para que una vez que se vayan completando las instancias de cursos de aprendizaje, lenguajes, la tarjeta va a permitir adquirir una computadora, acceder a datos, información para que se puedan desarrollar en su empleo y en emprendimientos".



Kulfas resaltó que "hemos recuperado sectores como la industria, que hoy están produciendo más que en 2019 y generando más empleo, y se va generando más demanda de las empresas de software, de la economía del conocimiento". "Esto tiene que ver con una política que apunta a poner nuevamente en el centro la producción y el trabajo de la Argentina", remarcó Kulfas.



En este contexto advirtió: "No compremos esos discursos de que la salida está en Ezeiza, esa no es la realidad de la mayoría de los argentinos y argentinas, las oportunidades están acá, las tenemos que poner en valor, hacer el esfuerzo y por este camino volver a poner en el centro la producción y el trabajo nacional".



El ministro dijo que el plan Argentina Programa parte del "convencimiento de que estamos haciendo algo muy importante, que es trabajar de manera concreta para generar trabajo digno en el país". "Hoy en la Argentina hay 9.000 búsquedas activas de chicos y chicas, de personas que puedan trabajar en empresas de software, de programación, en la economía del conocimiento", remarcó.



Destacó por último que la ley de economía del conocimiento "incentiva las inversiones en el sector y, no tengo ninguna duda, esta es una década en la que van a crecer y florecer decenas de inversiones y va a haber un montón de oportunidades laborales".