Las ventas minoristas crecieron en julio 11,4% interanual y 3,3% respecto a junio

domingo, 8 de agosto de 2021 13:47

Las ventas minoristas crecieron en julio 11,4% respecto a igual mes de 2020 y 3,3% frente a junio pasado, informó hoy la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



"La recuperación del consumo tomó algo de fuerza en julio con la flexibilización de las restricciones, los aguinaldos, y el incremento en las transferencias del Estado hacia las familias", señaló la entidad pyme en un informe, en el que precisó también que respecto a igual mes de 2019, en la prepandemia, las ventas de julio pasado reflejaron un merma de 10,6%.



En la comparación interanual, en julio el 73% de los comercios que participaron del relevamiento dijo que tuvo "variaciones reales positivas" en materia de ventas, en un contexto en el que de cara a los próximos tres meses "las expectativas no terminan de consolidarse en una tendencia alcista, ya que solo la mitad de los empresarios encuestados creen que aumentarán".



Frente a junio pasado, las ventas crecieron 3,3%, lideradas por los rubros Neumáticos y repuestos de autos y motos (+8,6%), Jugueterías y librerías (+7,3%) y Calzado y marroquinería (+5,3%).



Por el contrario, se registraron caídas de 2,4% en Indumentaria, -1,4% en Farmacias y -0,9% en Alimentos y Bebidas.



Respecto a julio de 2020, la suba de 11,4% en las ventas minoristas fue explicada esencialmente por los rubros Jugueterías y librerías (+31,3%), Indumentaria (+29,4%) y Ropa y artículos deportivos y de recreación (+27,8%).



En el cotejo interanual se verificaron descensos en Farmacias (-6,4%) y Ferreterías. Materiales eléctricos y de la construcción (-1,3%).



CAME realizó la encuesta entre el 2 y el 6 agosto pasado y la muestra comprendió a 822 comercios de 11 rubros de las principales ciudades del país.