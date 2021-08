Le robó el celular y le exigió “acostarse” con él para devolvérselo

viernes, 6 de agosto de 2021 12:56

“Se nota que sos gente de plata, dame el celular”, fue la advertencia que un delincuente le hizo a una joven. Luego, le colocó un cuchillo a la altura de la panza. Ante la negativa de la víctima de entregar sus bienes, la atacó a golpes y la arrastró de los cabellos. Le robó. Días después, comenzó a extorsionarla para devolverle el celular a cambio de “sexo”.

El calvario que vive una jovencita de 18 años, con domicilio temporal en el barrio Mariano Moreno de la Capital de Santiago del Estero, se inició a la siesta del 25 de julio. Luego de visitar a un familiar, la víctima caminaba cuando dos sujetos detuvieron la marcha de la moto frente a la joven y uno de ellos descendió del rodado. Se acercó a la víctima y extrajo de entre sus prendas un cuchillo, el cual le colocó en la panza a la víctima y le dijo: “Dame el celular y la billetera”. Por lo que la damnificada le respondió: “No tengo celular, ni nada de eso”.

El agresor le respondió que “se nota que sos gente de plata”. La damnificada ocultaba el celular en su pantalón. El delincuente, lejos de retirarse del lugar, le reveló: “Ah, no me vas a dar el celular”. Posteriormente, comenzó a agredirla físicamente.

Según consta en la denuncia policial realizada por la víctima en la sede de la Comisaría Comunitaria 8, el sujeto le propinó golpes de puño en el rostro y en la cabeza, para luego tomarla de los cabellos, arrojarla al piso y arrastrarla, mientras forcejeaban.

En ese momento, comenzó a sonar el celular de la damnificada, lo que alertó al asaltante que el aparato estaba en el bolsillo del pantalón de la jovencita, por lo que le robó el teléfono. Con el botín en manos, el ladrón extrajo un arma de fuego con la que le apuntó a la damnificada y le dijo: “Alejate, porque te pego un tiro en la cabeza”. Luego se dio a la fuga junto a su cómplice con rumbo desconocido.

La denunciante fue auxiliada por los vecinos de la zona, quienes alertaron a la Policía sobre el atraco que sufrió. Mientras la damnificada se recuperaba de las lesiones que presentaba en el cuerpo, producto de la paliza propinada por el delincuente, comenzó a recibir mensajes a través de las redes sociales de una desconocida.

En ese preciso momento inició el calvario para la víctima. Una mujer aducía ser familiar de un joven que “tenía el celular de la damnificada” y le preguntó “qué estaba dispuesta a hacer para recuperar el aparato”. La jovencita le respondió que “tenía dinero para ofrecerle como recompensa”.

Pero la “nexo” entre el ladrón y la víctima, le respondió: “No quiere tu plata. Quiere que vos te acuestes con él”. En tanto, comenzó a pedirle fotografías de la jovencita desnuda. Al tiempo que le decía que “al asaltante le parecía linda y quería estar con ella”. Le sugirió que se “acostaran” para recuperar el celular.

Tratando de tener de nuevo su aparato, intentó seguirle “el juego” a la “nexo”. Pero a medida que la conversación avanzaba, el supuesto delincuente extorsionaba a la víctima, quien le solicitaba como prueba de que tenía su celular, que le enviara fotografías del aparato.

Tras la situación, con los mensajes enviados por la “prima” del sospechoso, la damnificada radicó una nueva denuncia por extorsión en la sede policial.

En ambas denuncias se dio intervención a la Fiscalía de turno de la circunscripción Capital, que ordenó una serie de medidas judiciales a seguir las próximas horas por parte de los uniformados.

Tras el dramático momento que le tocó vivir en manos de un asaltante, quien la amenazó con un cuchillo y una pistola para robarle el celular, reveló que “tiene miedo y teme por su integridad física”.

“Me da bronca que me hayan robado el celular para ir a drogarse. Si me dijeran que roban por necesidad, tal vez entendería. Pero no. Más me duele y me da bronca esto que me hicieron; hoy tengo mucho miedo”, remarcó la damnificada a Nuevo Diario.

Al tiempo, agregó: “Tengo mucho miedo a que me hagan algo más. Hoy tengo mucho miedo de salir a la calle. Ahora no puedo salir sola a ningún lado. Es la primera vez que sufro un robo de esta manera. Ojalá que realmente se haga justicia y sean detenidos. Es todo lo que pido”.

Cabe destacar que con los datos aportados por la damnificada a los uniformados, se habría logrado identificar a los supuestos autores del hecho delictivo.

En tanto, la mujer que se contactó con ella a través de las redes sociales para realizar la extorsión, la bloqueó de sus perfiles de Facebook e Instagram, además de bloquearla en el celular, por lo que perdió contacto con ella.

Fuente: Nuevo Diario Web (Santiago del Estero)