Las provincias se preparan para completar esquemas con vacunas combinadas

jueves, 5 de agosto de 2021 22:51

Autoridades provinciales comenzaron a diseñar los operativos para avanzar en la aplicación de segundas dosis de vacunas contra el coronavirus, mientras el gobierno nacional distribuía en todo el país los inmunizantes para completar los esquemas de vacunación mediante la combinación de laboratorios y reforzar así la protección ante la variante Delta.



Algunos funcionarios adelantaron a las corresponsalías de Télam que darán prioridad a las personas que mayor tiempo llevan en espera para otorgarles los turnos para completar su esquema vacunatorio con dosis de los laboratorios Astrazeneca o Moderna porque aseguraron que "la combinación produce más anticuerpos".



En la provincia de Buenos Aires, donde un millón y medio de personas esperan completar el esquema iniciado con una dosis de Sputnik V, el gobierno bonaerense anunció hoy el envío de 400 mil turnos para que ese grupo elija si desea recibir una segunda dosis de otro laboratorio o aguarda el segundo componente del fármaco ruso.



El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, aseguró hoy que "la vacunación combinada tiene una eficacia igual o mayor que los esquemas de dos dosis del mismo laboratorio" y advirtió que ante la posible llegada de la variante Delta "lo más importante es completar esquemas de vacunación".



Consultado por la prensa en La Plata sobre el sistema que se pondrá en marcha dijo que no se podrá elegir qué segundas dosis recibir y remarcó que "no hay razones para optar entre Astrazeneca y Moderna porque ambas producen el mismo efecto y son igual de buenas".



Y, en el caso de las personas que prefieren aguardar la llegada de más dosis rusas, indicó:



"Sugerimos fervientemente que no lo hagan pero si alguien no quiere recibir vacunas combinadas porque prefiere esperar el segundo componente de la Sputnik, debe cancelar el turno" que se le otorgará en estos días.



La subsecretaria de Gestión de la Información bonaerense, Leticia Ceriani, dijo a radio 10 que la gobernación ayer envió un mail "a todas las personas que recibieron su primera dosis de Sputnik V y que todavía tienen pendiente la segunda explicándoles el procedimiento para la vacunación combinada", según el cual, quienes acepten el turno otorgado podrán recibir una segunda vacuna de otro laboratorio y los que lo cancelen continuarán en la lista de espera.



"Ante la amenaza de la circulación comunitaria de la variante Delta, completar esquemas hoy es el primer objetivo sanitario", añadió Ceriani y reveló que "en esta primera asignación de 400 mil turnos para completar esquemas, se va a priorizar a las personas de 50 años", en especial, "a quienes tengan comorbilidades y también a aquellos que se dieron hace más tiempo la primera dosis de la vacuna" para luego avanzar con el resto de la población.



En Santa Fe, fuentes gubernamentales dijeron que el Ministerio de Salud "trabaja en la implementación del sistema" de combinación de vacunas anunciado ayer por autoridades nacionales, aunque aún no se comenzaron a otorgar turnos.



La provincia recibirá entre mañana y el sábado 117.600 dosis de la vacuna Moderna, que podrá utilizar para completar los esquemas de segundas dosis de Sputnik V.



El coordinador de Abordajes Territoriales del Ministerio de Salud provincial, Sebastián Torres, dijo hoy que "la combinación produce más anticuerpos, hay que romper mitos porque se hace en todo el mundo".



"Es una forma de avanzar y completar la vacunación y generar la inmunidad de rebaño", agregó por Canal 3 de Rosario y pidió a quienes se colocaron la primera dosis de Sputnik V que "se inscriban" en el registro voluntario oficial y, si poseen dudas, que "llamen al 0800 o consulten con sus médicos" particulares.



En Salta, la supervisora de Inmunizaciones, Gabriela Chilo, aseguró hoy que "siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación, con fundamento en los datos preliminares de los análisis interinos del estudio de intercambiabilidad de vacunas contra la Covid-19 y la experiencia internacional, se administrarán segundas dosis con alternativas heterólogas" para todos los mayores de 18 años que hayan recibido una primera dosis.



Chilo precisó que para el sábado esperan una partida de dosis de Moderna, que serán distribuidos a todas las áreas operativas, a partir del domingo 8 de agosto.



En Neuquén, el gobernador Omar Gutiérrez anunció que a partir del domingo los neuquinos que recibieron la primera dosis de Sputnik V, hace más de 12 semanas, podrán completar esquemas con vacunas del laboratorio Moderna.



"Comparto con ustedes que en la provincia hay 27.000 neuquinos y neuquinas que ya han recibido la primera dosis de Sputnik V y ya pasaron 12 semanas, para quienes dispondremos a partir del día domingo 22.400 vacunas del laboratorio Moderna para completar esquemas", informó hoy el mandatario en su cuenta de Twitter.



Si bien aún no se informó dónde se realizarán los dispositivos, ni si serán con turno o a demanda, el gobernador aseguró que la combinación de vacunas será voluntaria.



En Catamarca, la ministra de Salud Claudia Palladino, anunció hoy que con el sistema de combinación "vamos a empezar el sábado, seguramente en el Nodo Predio Ferial".



"La idea es empezar a convocar a quienes tienen más alejada su fecha de primera dosis y por edades, con los criterios de riesgo que se han mantenido en las otras rondas de planificación", dijo Palladino a radio Valle Viejo.



La ministra señaló que "podrán concurrir de manera voluntaria o esperar la segunda dosis de la vacuna rusa. Estimo que entre 15 y 17 mil son los catamarqueños que necesitan la segunda dosis".



Palladino indicó que "hoy tenemos stock de la vacuna Moderna, y el sábado llegarán 14 mil dosis más para ser utilizadas tanto en el grupo de adolescentes, como para segunda dosis de esta población".



"Estos 15 o 17 mil catamarqueños son los que necesitamos vacunar en esta semana y la que viene. Aclaramos que esto es voluntario y puedo tener dos opciones: acercarme a la convocatoria y combinar vacunas, o esperar que llegue a mediados de agosto el segundo componente de Sputnik V", acotó.



En La Pampa, el Gobierno informó que la semana próxima el Ministerio de Salud provincial citará a todas las personas que recibieron la primera dosis de Sputnik V para la combinación o no de vacunas.



En Misiones, donde 43 mil personas no completaron su esquema, el Ministerio de Salud informó que desde mañana los mayores de 60 años que se aplicaron la primera dosis de Sputnik-V podrán completar el esquema con el inmunizante de AstraZeneca, y para que no se produzcan aglomeraciones la convocatoria será según la terminación de DNI.



Y, apuntó que quienes deseen vacunarse deberán "acercarse a los vacunatorios Covid-19, según terminación de DNI, con un intervalo mínimo de 8 semanas con la primera dosis".



Así, desde este viernes 6 de agosto estarán convocados los DNI terminados en 0, 1, 2 y 3, el sábado los de 4, 5 y 6, y el domingo, los documentos 7, 8 y 9.



En San Luis, la Universidad Nacional local (UNSL) anunció que participa del estudio federal de combinación de vacunas contra la Covid-19 que se realizará a 440 sanluiseños, a través del Ministerio de Salud y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia, cuya inscripción puede realizarse hasta mañana, viernes 6 de agosto.



Con ese estudio se busca analizar la inmunologicidad y reactogenicidad; es decir, qué respuesta inmune tienen las personas al recibir la combinación de dos vacunas diferentes, y la seguridad de las mismas.



Los seleccionados para el ensayo recibirán las segundas dosis que les sean asignadas y ese día se les realizará una extracción de sangre, otra a los 15 días y una tercera a los 28 días.



La provincia de Córdoba comenzará a colocar las segundas dosis de los esquemas iniciados con Sputnik V el lunes próximo a los grupos priorizados que acepten en forma voluntaria la combinación con Moderna o Astra Zeneca, informó hoy la cartera sanitaria provincial



La secretaria de Prevención y Promoción de la Salud, Gabriela Barbás, destacó las evidencias que existen a nivel internacional, donde "se corroboró que la combinación de dos plataformas diferentes, como las de vector viral con otras como las que utilizan ARN Mensajero, producen igual o mayor inmunogenicidad".



Con el próximo arribo de 125.580 dosis de Moderna la estrategia priorizará las personas mayores de 60 años, con factores de riesgo y quienes tengan más de 90 días de aplicada la primera dosis de Sputnik V.



En tanto, Corrientes implementará la opción de combinar vacunas contra el coronavirus para completar los esquemas de la Sputnik V, según se informó oficialmente esta noche.



La combinación de vacunas de distintos laboratorios será una alternativa que tendrán aquellas personas de más de 55 años, inicialmente, que recibieron la primera dosis de Sputnik V hace 60 días o más y que elijan no esperar el segundo componente, explicó el Gobierno correntino esta noche en un comunicado.



Y especificó que las personas alcanzadas por esta estrategia en la provincia "podrán recibir la Moderna para completar el esquema".



Desde este sábado, 7 de agosto, se otorgarán en Corrientes turnos a aquellas personas de toda la provincia que recibieron la primera dosis de Sputnik V hace 60 días o más, y que estén inscriptas en vacunate.corrientes.gob.ar para recibir el mismo fármaco.



Por su parte, Mendoza comenzará mañana a inocular con segundas dosis a las personas que obtén por la combinación de vacunas para completar el esquema tras haber recibido la primera dosis de Sputnik V, informaron hoy las autoridades del ministerio de Salud de la provincia.



La ministra de Salud, Ana María Nadal, indicó en rueda de prensa que la provincia comenzará a vacunar dentro del cronograma a las personas de más de 60 años que "son el grupo de más vulnerabilidad" y resaltó que esta vacunación "será en forma escalonada y progresiva".



Desde la cartera local remarcaron que inicialmente la campaña se desarrollará con la vacuna del laboratorio norteamericano Moderna, pero luego a medida que avancen los estudios respectivos, se empezará con AstraZeneca.



La jefa del Departamento de Inmunizaciones, Iris Aguilar, anticipó que esta combinación de dosis será habitual en 2022 y destacó que "las vacunas son seguras, eficaces y han mostrado resultados similares. Es una decisión de carácter individual, pero si la autoridad sanitaria, tanto nacional como local, lo está indicando es porque es efectivo".



Con respecto a la organización las autoridades locales han dispuesto que se comience a vacunar este viernes y se irá ampliando la convocatoria los días posteriores por grupos etarios -por quinquenios- y sin turno previo.



La subsecretaria de Planificación y Coberturas Públicas Sanitarias, Mariana Álvarez, señaló que "se organizará en días específicos, desde mañana (viernes) que comienza y será por edades. Las personas de más de 80 años serán los primeros, que podrán vacunarse por DNI este viernes, sábado y domingo. Siempre en los centros de vacunación más cercanos al domicilio".