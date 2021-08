Creció 19,2% la exportación de productos mineros durante el primer semestre

jueves, 5 de agosto de 2021 12:56

Las exportaciones mineras registraron en junio un aumento de 83,2% respecto del valor anotado doce meses atrás, el salto porcentual más elevado de los últimos años, y el monto acumulado en el primer semestre (US$ 1.422 millones) creció en un 19,2% interanual, principalmente por el alza en la cantidad de productos embarcados.

Durante junio, destacó un informe elaborado por la Secretaría de Minería de la Nación, las divisas generadas por las exportaciones del área “mostraron un incremento en todos sus segmentos”.

Los envíos de oro de ese mes (por US$ 222 millones) experimentaron un ascenso interanual del 92,8%, mientras los de plata (US$ 57,8 millones), acompañaron la tendencia con un aumento “notable”, de 66,9% respecto de junio de 2020.

En cuanto a las exportaciones de litio, tanto de carbonato como de cloruro aumentaron en conjunto 81,8% y totalizaron en junio US$ 14 millones.

“Esto tuvo lugar en un contexto mundial de escasa disponibilidad de material y una demanda del mismo que se mantiene constante”, destacó el informe de Minería. Los minerales no metalíferos también mostraron un comportamiento ascendente en las exportaciones de junio, comparadas con las del mismo mes del año anterior.

En el caso de la diatomita, de uso en fertilizantes e insecticidas, se observó un incremento del 129,2% en las divisas generadas (US$ un millón). Los valores exportados de calizas, dolomita y creta durante junio, si bien en cantidades reducidas, también mostraron una marcada subida interanual, del 328%, mientras los embarques de yeso crecieron 187,8%.

“La reactivación económica, que se intensifico este mes, se muestra reflejada en la actividad minera luego de la pandemia”, indicó la información. En cuanto a las ventas de productos mineros por provincia, acumuladas durante la primera mitad del año, se observó un similar comportamiento creciente.

La Secretaría de Minería resaltó al respecto la importancia relativa de tales ventas sobre el total de las exportaciones, "lo que da cuenta del rol central que ocupa la actividad minera en estas provincias”. Catamarca, con envíos por US$ 51,2 millones en el semestre, sigue encabezando esa tendencia con una participación en las exportaciones del 87,8% sobre el total de ventas de la provincia al exterior.

Se ubicaron luego Jujuy (US$ 179,4 millones, 78,2% del total exportado en enero-junio); Santa Cruz (US$ 721,2 millones, 74%); y San Juan (US$ 348,2 millones, 74%), concluyó el informe de Minería.