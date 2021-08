Arrojó por las escaleras a su pareja y la mató

jueves, 5 de agosto de 2021 19:14

Un hombre fue condenado tras un juicio oral a la pena de prisión perpetua por haber asesinado a su pareja el 1 de enero del año pasado, al arrojarla por las escaleras de su PH del barrio porteño de Villa Devoto, cuando pretendía abandonar el inmueble cansada de las agresiones físicas que sufría.



Se trata de Iván Díaz (43), quien fue acusado por el delito de “homicidio agravado por existir una relación de pareja y por haber sido perpetrado en un contexto de violencia de género” en perjuicio de Inés Caruso (56).



El fallo -por mayoría en cuanto al monto de la pena- fue dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 15 porteño y la condena coincidió con lo que había solicitado en su alegato por el fiscal del juicio Ignacio Mahiques.



Los jueces Adrián Martín, Gabriel Vega y Juan Giudice Bravo consideraron que Díaz mató a su pareja dentro de la casa donde ambos convivían, en la calle Pedro Morán al 5100, cerca de las 18 del 1 de enero de 2020.



Según el sitio institucional fiscales.gob.ar, el tribunal determinó que el hombre le había dicho a la policía que Inés murió debido a una caída por la escalera pero luego se comprobó que tenía distintos tipos de lesiones, algunas defensivas, que no eran compatibles con lo que había expresado el acusado.



En su indagatoria, el acusado había señalado que Inés se cayó de la escalera porque estaba alcoholizada y que tenía en ese momento una botella de cerveza en su mano.



Además, había contado que la puso en un colchón y que luego de muchas horas se dio cuenta que no estaba respirando, aunque, de acuerdo a los registros de la autopsia, la mujer no había consumido bebidas alcohólicas.



En su alegato, el fiscal Mahiques hizo hincapié en las constantes y sistemáticas agresiones tanto verbales como físicas que padeció la víctima durante mucho tiempo, y recalcó la explicación que dieron especialistas forenses sobre las fracturas en el cráneo y las lesiones que presentaba la víctima cuyo origen no era compatible con lo dicho por el agresor.



“Los hechos sucedieron en el contexto en que la víctima había tomado la decisión de irse del lugar: las valijas y bolsos estaban preparados en la puerta”, explicó el fiscal Mahiques en su acusación, donde también aseguró que el condenado le retenía el celular, no la dejaba irse, la amenazaba, no la dejaba siquiera hablar y la violentaba constantemente.



Según las fuentes judiciales, los fundamentos de la decisión se conocerán el próximo 12 de agosto.