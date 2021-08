Fernández a los gobernadores: "hay dos modelos de país en pugna"

martes, 31 de agosto de 2021 12:55

El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que comparte con la oposición de que "hay dos modelos de país en pugna", con vistas a las elecciones legislativas de este año.

"Comparto lo que dicen 100 por ciento: hay dos modelos en pugna. Hay un país que representamos nosotros, que cree en un Estado presente y igualador; y otro país que no cree en la justicia social, en el que cada uno se salva solo y que generó la mayor decadencia económica que recordamos", sostuvo el Presidente al presidir un acto del Frente de Todos en Tecnópolis.

Luego afirmó que el Frente de Todos (FdT) "encaró el cuidado de la gente durante la pandemia", mientras que en la gestión de Mauricio Macri "el Ministerio de Salud había desaparecido y en los galpones de la Aduana se vencían vacunas".

"Había vuelto el sarampión en la Argentina. Habían abandonado el hospital público. Pero nosotros pusimos el Estado de pie y presente para nivelar las caídas que ellos habían generado", agregó.

Luego pidió a los integrantes del Frente de Todos que transmitan "una explosión de confianza en los argentinos", de cara a las PASO y las elecciones legislativas.

"En estas dos semanas que quedan salgamos con la fuerza militante que tenemos, porque nosotros no renegamos de la política. Tenemos todas las posibilidades de construir la Argentina que soñamos", dijo el Presidente al encabezar un acto en Tecnópolis, donde -entre otros conceptos- afirmó: "No voy a traicionar al pueblo que me votó".