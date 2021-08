Imágenes sensibles: así fue el momento en el que le dispararon al diputado en Corrientes

viernes, 27 de agosto de 2021 17:35

Un video casero grabado en un acto de campaña muestra el momento preciso en el que le disparan al diputado y candidato Miguel Arias, en Corrientes. En las imágenes se puede ver cómo el legislador, que está sentado en el escenario, se agarra el abdomen, mientras la candidata a viceintendenta de Tapebicuá, Gloria Pared, cierra su discurso. Los compañeros que estaban sentados junto a Arias, lo miran, advierten la situación y llaman a un médico. “Esa bala era para mi”, dijo Pared.

El diputado recibió el disparo mientras participaba este jueves en un acto de cierre de campaña del Frente Corrientes de Todos. En el acto también se encontraban el intendente de Paso de los Libres, y los candidatos locales que el domingo participarán de las elecciones para autoridades municipales y provinciales.

Arias debió ser operado de urgencia por la hemorragia interna ocasionada por el proyectil y fue trasladado este mediodía en un avión sanitario hacia el Hospital Escuela José de San Martín, en la ciudad de Corrientes.

“El paciente se encuentra en UTI bajo tratamiento en las primeras horas del posoperatorio. Su condición es estable, bajo estrecha vigilancia de sus heridas y de sus funciones vitales. Está lúcido y con bajo requerimiento de oxígeno suplementario preventivo. El pronóstico es reservado dependiendo de su evolución”, señala el parte médico del hospital.

De acuerdo al primer parte médico emitido por el hospital “San José” de Paso de los Libres, el disparo en el abdomen provocó “múltiples orificios en órganos huecos como el intestino delgado, pero sin comprometer órganos vitales”.

El Gobierno correntino admitió su desconcierto frente al ataque contra el diputado provincial y remarcó que es “una situación que encuentra muy poca explicación desde lo racional”, por lo que barajó que se podría tratar “de un demente que accionó un arma”.

En las últimas horas, los investigadores seguían dos líneas investigativas: por un lado, la de un ataque planificado que tuvo a un autor material que disparó a corta distancia y fue secundado para poder escapar. Por el otro, el de un lobo solitario que disparó sin un motivo claro y se dio a la fuga.

En tanto, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, viajó a la provincia de Corrientes para solidarizarse con el diputado herido, interiorizarse en los hechos y poner a disposición del Poder Judicial local a las fuerzas federales a su cargo para el desarrollo de la investigación. En conferencia de prensa en la provincia, la ministra aseguró que se trató de un “hecho inadmisible de violencia política a tres días de las elecciones”.

Frederic confirmó que desde la noche del jueves se otorgó custodia a quienes participaron del acto político “por temor a que este hecho se expanda en otros de los candidatos”.

“Durante la tarde de este día se va a estar trasladando una unidad de pericias de la Gendarmería Nacional para realizar la reconstrucción del hecho en el lugar donde se desarrolló el acto. Y también se están desplazando dos brigadas de la PFA acá a Paso de los libres para poder darle también todo el apoyo que necesite el fiscal y que no haya ningún recurso escaso en una causa que tiene que ser esclarecida lo antes posible”, agregó.

“Esa bala era para mi”

En diálogo con TN, la candidata a viceintendenta de Tapebicuá, Gloria Pared, que cerraba su discurso cuando Arias fue baleado, aseguró que el disparo estaba dirigido a ella: “Esa bala me pudo pegar a mi. Los rumores es que la bala era para mi. Tenía nombre y apellido y era Gloria Pared”, afirmó y aseguró que no recibió llamado del gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés (UCR).

“No tengo idea de dónde vino el ataque y por qué a mí. No sospecho nada. Sigo sin entender este ataque”, agregó la Pared, y aseguró que evitó el disparo de “milagro”, porque justo se movió sobre el escenario.

“Yo caminaba arriba del escenario, me movía. Tengo una hija de once años que me dijo que no me pare en un solo lugar, para que no me ponga nerviosa, porque me conoce y sabe que me causa nervios hablar. Me estaba protegiendo”, afirmó.

Fuente: TN