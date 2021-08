Fernández, sobre la fiesta en Olivos: "no hubo maniobra dolosa sino un acto de imprudencia"

viernes, 27 de agosto de 2021 09:31

El presidente Alberto Fernández sostuvo hoy que "no hubo una maniobra dolosa sino un acto de imprudencia y negligencia" en el festejo de cumpleaños de la primera dama Fabiola Yañez en la residencia de Olivos en julio del año pasado.

"No esperé que me citen, ni busqué influenciar un juez ni busqué un abogado lobista. Me presenté espontáneamente y dije lo que creo que jurídicamente ocurrió. Ya di las explicaciones, fue algo que no debió haber ocurrido", afirmó el mandatario en declaraciones a Radio 10, en el marco de una transmisión desde la cúpula del CCK a propósito del aniversario de la emisora y de los 101 años de la primera transmisión radial en la Argentina.

La celebración del cumpleaños de Fabiola Yáñez fue en la Quinta de Olivos, el 14 de julio de 2020, en plena cuarentena estricta. Por el hecho, el presidente se presentó este jueves en la tarde ante la Justicia por la causa que investiga y planteó donar la mitad de su sueldo, por cuatro meses, al Instituto Malbrán.

Fernández se presentó por derecho propio, y sin abogado patrocinante, a los efectos de plantear la reparación del daño potencial que se hubiere causado por aquel encuentro, en momentos de restricciones de circulación y reuniones sociales por la pandemia del coronavirus, informaron fuentes oficiales.

En ese marco, el jefe de Estado ofreció depositar durante cuatro meses consecutivos la mitad de su salario al Instituto Malbrán.

El fiscal federal Ramiro González lleva adelante la causa, que está radicada en el Juzgado Federal N° 7, a cargo del juez Sebastián Casanello.

La fiscalía ya imputó a Alberto Fernández por haber violado una disposición que el propio presidente de la Nación había dictado como medida preventiva para evitar contagios de coronavirus. Ramiro González imputó a todos los asistentes a la fiesta como son Fabiola Yáñez, Sofía Pacchi, Santiago Basavilbaso, Emanuel López, Fernando Consagra, Stefanía Domínguez, Federico Abraham, Carolina Marafiotti, Rocío y Florencia Fernández Peruilh. Todos los invitados al cumpleaños eran amigos o colaboradores de Yáñez.