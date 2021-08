Según Costa, "ya se recuperaron más de 10.000 puestos de trabajo en la industria"

miércoles, 25 de agosto de 2021 09:43

El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa, dijo que "ya se recuperaron más de 10.000 puestos de trabajo en la industria" del distrito, y expresó que "el objetivo prioritario es recuperar el salario y los ingresos".



"La recuperación viene de la mano del consumo", manifestó el funcionario del Gobierno de Axel Kicillof, quien sostuvo que "hay que aumentar los salarios y contener la suba de precios para que el poder adquisitivo aumente en términos reales",



Costa remarcó que "el camino no es cargarle el esfuerzo a los sectores que más perdieron en los últimos años", tras lo cual señaló: "Estamos viendo cómo la economía argentina y la de la provincia están reaccionando después del coronavirus".



El funcionario, en declaraciones a El Destape Radio, dijo que "a partir de que se fueron liberando actividades los sectores productivos se fueron recuperando", y agregó: "Seguimos en pandemia y no hay aún una economía normalizada, pero viene respondiendo de manera heterogénea".



"Se viene recuperando la industria automotriz, construcción, caucho, plástico, y hay sectores que vienen más rezagados", detalló y en ese sentido destacó que "sectores como turismo y cultura aún sufren las consecuencias de la pandemia".



"Todos los indicadores que tenemos nos permiten ser optimistas a lo que sigue en economía", añadió.



No obstante, advirtió que "hay recuperación económica pero no les llega a todos y venimos de un piso muy bajo que nos dejó el macrismo".



"La recuperación económica permite también la recuperación de los salarios y que le ganen a la inflación", concluyó.