Hallaron a una mujer asesinada en Moreno y buscan a un sospechoso

Una mujer fue encontrada asesinada, con golpes y signos de estrangulamiento, en el partido bonaerense de Moreno y se investiga si la atacó un hombre con el que se la vio poco antes de ser descubierto el crimen, informaron fuentes policiales y judiciales. El hallazgo se produjo en el predio de un salón de fiestas deshabitado, situado en calle Rivadavia entre Concejal Rosset y Tucumán, en pleno centro de dicho partido de la zona oeste del conurbano.



Fuentes policiales informaron a Télam que a raíz de un llamado al 911, personal de la comisaría 1ra. de Moreno se trasladó al lugar y se entrevistó con la denunciante, una persona trans que dijo haber encontrado a una mujer tirada junto al salón de fiestas y con su rostro ensangrentado.



Los efectivos constataron los dichos de esta persona y al arribar personal de Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) se confirmó que la víctima, de entre 25 y 40 años, yacía muerta y presentaba un fuerte traumatismo de cráneo, signos de estrangulamiento por asfixia mecánica y desfiguración de la cara.



En tanto, a través de registros fílmicos los peritos determinaron que la mujer había sido vista junto a un hombre alrededor de las 5 en el jardín del salón de fiestas y, luego de una media hora, se observó al hombre salir solo de ese mismo lugar. De acuerdo a los médicos, la víctima, aún no identificada, presentaba también desprendimiento de cuero cabelludo, al tiempo que en la escena del crimen se secuestró una bolsa de arpillera con una baldosa ensangrentada con la que se cree golpearon a la mujer en la cabeza.



También hallaron restos de una botella de vidrio de cerveza, con la que se sospecha que golpearon inicialmente a la mujer para que cayera al suelo, donde continuó el ataque. Por su parte, Gustavo, dueño del salón de fiestas, dijo esta tarde a Todo Noticias (TN) que "siempre vienen y se meten" en el predio la "gente que anda de noche, sobre todo, trabajadores sexuales", y que también le roban las luminarias.



En ese sentido, recordó que hacía pocos días descubrió a una trabajadora sexual en el lugar, aunque, aclaró, que él no sabe si la víctima se dedicaba a esa actividad. El hecho es investigado por el fiscal Gabriel Sebastián López, de Moreno, quien dispuso los peritajes de rigor en la escena del crimen y la recepción de testimoniales para identificar a la víctima y localizar al agresor. En las diligencias también interviene personal de Policía Científica y de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Moreno-General Rodríguez.